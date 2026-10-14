La tormenta tropical Trudy encendió las alertas en Guerrero por las lluvias que podrían intensificarse durante las próximas horas. Las autoridades ya activaron medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones y otras afectaciones.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación Guerrero anunció una decisión que impactará a estudiantes, docentes y personal administrativo de todo el estado. ¿Qué escuelas deberán suspender actividades?

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⚠️ Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado de Guerrero por tormenta tropical #Trudy. ⚠️



Descarga el comunicado aquí 👉🏻https://t.co/5xlxJL5DRv pic.twitter.com/BQsmR5TNAe — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) October 14, 2026

¿Qué escuelas suspenderán clases en Guerrero este 15 de octubre?

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que este jueves 15 de octubre de 2026 se suspenderán las actividades académicas y administrativas en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas del estado.

La medida aplica en ambos turnos, matutino y vespertino, y tiene alcance estatal, por lo que no se limita a un municipio o una región específica.

¿En qué municipios de Guerrero suspenden clases por Trudy?

La suspensión de clases por la tormenta tropical Trudy aplica en los 85 municipios de Guerrero, pues la Secretaría de Educación estatal determinó cancelar las actividades académicas y administrativas en todo el territorio.

¿Qué riesgos representa la tormenta tropical Trudy para Guerrero?

La tormenta tropical Trudy se mantiene bajo vigilancia debido a su posible intensificación y a las lluvias que puede generar en las costas de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el fenómeno podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas.

El pronóstico también advierte sobre precipitaciones fuertes a muy fuertes, así como condiciones que pueden favorecer inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

La presencia del huracán Simón en el Pacífico también mantiene a las autoridades atentas a las condiciones meteorológicas y a sus posibles efectos en distintas zonas del país.

Escuelas podrían funcionar como refugios temporales

Además de la suspensión de clases, la Secretaría de Educación Guerrero pidió a directores y responsables de los planteles brindar las facilidades necesarias si las instalaciones son requeridas para habilitar refugios temporales.

La indicación busca facilitar la atención de personas que pudieran necesitar resguardo ante una emergencia. Sin embargo, esto no significa que todas las escuelas vayan a funcionar como albergues, pues su uso dependerá de los requerimientos de las autoridades.

Recomendaciones ante las lluvias de Trudy

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Entre las principales recomendaciones están:

• Evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

• Limpiar desagües, canaletas y techos para facilitar el flujo del agua.

• Alejarse de laderas inestables y otras zonas propensas a deslaves.

• Mantenerse atentos a los avisos sobre posibles emergencias y refugios temporales.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas para responder ante posibles afectaciones que dejaría la tormenta tropical Trudy.

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