Los 18 municipios de Querétaro se juntan por primera vez en un solo lugar: fecha, horario y talleres gratis de Pasaporte Querétaro 2026

Además del municipio de Querétaro que la UNESCO reconoce por cómo honra a sus antepasados, octubre trae otro plan que reúne a todo el estado en un solo lugar. De acuerdo con el Gobierno de Querétaro, los 18 municipios de Querétaro se reúnen por primera vez en la séptima edición de Pasaporte Querétaro 2026, el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

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¿Cuándo es el Pasaporte Querétaro 2026 y dónde se realiza?

La séptima edición abre el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, según el comunicado oficial. La sede es el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morin, en el estado de Querétaro. Quien quiera sumar otro plan esa misma semana puede revisar la Feria de Colón 2026 en Querétaro, que corre del 11 al 18 de octubre.

Como la entrada es libre, el acceso no tiene costo. El comunicado no menciona registro previo, estacionamiento ni transporte especial. Conviene revisar los horarios con tiempo, porque la jornada cierra a las 18:00 horas.

Es la séptima edición del encuentro y la primera con los 18 municipios reunidos en un mismo espacio. Hasta ahora el formato no había juntado a todo el estado en una sola sede.

En la presentación participaron Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, y Beatriz Eugenia Aguilera Becerril, directora general del recinto. Aguilera Becerril afirmó que “la identidad de Querétaro se construye desde cada una de sus regiones”.

Pasaporte Querétaro La sede es el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morin, y habrá pabellones artesanales y gastronómicos muestran productos de cada región. (Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro)

¿Qué talleres y actividades habrá en Pasaporte Querétaro?

El programa incluye 15 talleres inspirados en tradiciones de distintos municipios, con técnicas como palma, bordado, cerámica y telar de cintura, además de mármol y mimbre. El comunicado menciona otras artesanías, pero no detalla qué municipio dirige cada taller.

Los municipios instalan pabellones artesanales y gastronómicos, donde cada región muestra sus productos. En el escenario hay ballet folclórico, estudiantina, huapangos, rondalla, regional mexicano y mariachi, es decir, programación artística para todas las edades. Las galerías suman exhibiciones.

El comunicado no menciona cobro por los talleres y la proyección oficial es de 20 mil asistentes, frente a los 13 mil visitantes de la edición anterior. Para otro plan cultural y musical del estado, consulta la cartelera completa del Palenque de la Feria de Querétaro 2026, que se realiza en noviembre.

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