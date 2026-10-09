Pulso GNP 2026 en Querétaro: habrá Qrobús de $30 pesos desde la Alameda hasta el Autódromo y taxi de ruta desde $40 este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, el Autódromo de Querétaro, en el municipio de El Marqués, será sede del festival Pulso GNP 2026. Para el transporte en el estado, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó que habrá servicio de Qrobús con un costo de 30 pesos por persona y por viaje, además de taxis de ruta con tarifas a partir de 40 pesos.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, detalló que los autobuses saldrán de avenida Constituyentes, a un costado del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, en la zona de la Alameda Hidalgo. A su vez, el recorrido será directo y sin paradas intermedias hasta la zona del Ecocentro Expositor, donde se ubica el Autódromo, por lo que es importante tener en cuesta estos detalles para la mejor organización posible del transporte y tránsito en Querétaro.

En tanto, el servicio de regreso se mantendrá durante la madrugada: las últimas unidades saldrán del Autódromo a las 2:00 horas del domingo 11 de octubre. Si planeas quedarte hasta el final, ubica la zona de abordaje desde tu llegada para no perder el último autobús.

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¿Cómo pagar el Qrobús al Pulso GNP 2026 en Querétaro?

La AMEQ indicó que el cobro se hará con los medios del sistema Qrobús:

Tarjeta física: la tarjeta de prepago del sistema Qrobús. Tarjeta virtual: se genera desde la aplicación móvil de Qrobús. Apoyo en sitio: habrá socializadores en la zona de abordaje para vender tarjetas y recargar saldo.

¿Quiénes encabezan el cartel del Pulso GNP 2026 en Querétaro?

El festival tendrá como acto principal a Robbie Williams, que llegará por primera vez a Querétaro. Lo acompañan en el cartel Caifanes, Travis, Fobia y José Madero, entre otros artistas.

Para calcular tu regreso, revisa los horarios por escenario en los canales oficiales del Pulso GNP, ya que la organización puede ajustarlos en los días previos al evento.

De acuerdo con el funcionario, en la edición anterior se trasladaron 19 mil usuarios en transporte público hacia el festival. Por otra parte, la tarifa especial fue de 17 pesos en 2024 y de 20 pesos en 2025, según lo anunciado entonces por la AMEQ.

Si vas al festival, carga saldo en tu tarjeta o genera la tarjeta virtual antes del sábado para evitar filas en la zona de abordaje.

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