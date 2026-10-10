Transporte especial de Qrobús al Festival Pulso GNP: si viajas a ver a Robbie Williams en Querétaro te costará 30 pesos y el servicio operará hasta esta hora

Quien tiene boleto para el sábado 10 de octubre debe planear su traslado con tiempo, sobre todo después de que la AMEQ amplió el Wi-Fi gratuito en cinco rutas de Qrobús esta semana. La dependencia estatal presentó el transporte especial de Qrobús para el Festival Pulso GNP, con salida desde la zona centro y cobro por viaje, en la que podrás disfrutar del show de Robbie Williams.

La dependencia también planteó el taxi de ruta como complemento del autobús, con tarifa fija por persona desde el mismo punto de salida.

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¿Cómo funciona el transporte especial de Qrobús al Festival Pulso GNP en Querétaro?

Las unidades salen del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, del lado de la avenida Constituyentes, la misma vía donde arrancó la Maratón de Querétaro con cambios de transporte el 4 de octubre. El destino es el Autódromo de Querétaro y el servicio opera solo durante la jornada del evento.

El servicio tiene un horario y una tarifa definidos:

Horario: de las 14:00 a las 02:00 horas del sábado 10 de octubre.

del sábado 10 de octubre. Tarifa: 30 pesos por persona en cada pasaje.

en cada pasaje. Pago: tarjeta Qrobús o tarjeta bancaria, sin efectivo.

La AMEQ recomendó a los asistentes considerar que no se podrá pagar el pasaje en efectivo, por lo que conviene llevar la tarjeta con saldo o una bancaria a la mano. Quien llegue a la parada sin ninguna de las dos no podrá abordar con billetes ni monedas.

¿Cuánto cuesta el taxi de ruta al Festival Pulso GNP y qué otras opciones hay?

La segunda opción es el taxi de ruta, con una tarifa de 40 pesos por persona, según la AMEQ. La diferencia con el autobús es de 10 pesos por pasajero: un grupo de cuatro personas pagaría 120 pesos en Qrobús o 160 pesos en taxi de ruta.

La agencia explicó que el objetivo es reducir el uso del auto particular y la congestión vial en las inmediaciones del Autódromo, ubicado en la carretera a México, kilómetro 1.9, en el municipio de El Marqués. Por eso ambas alternativas buscan ordenar el flujo de asistentes antes y después de los conciertos.

Para quien aún no resuelve el boleto, el festival reúne a Robbie Williams y Caifanes como cabezas de cartel, con boletos de 2,595 a 4,485 pesos según la zona. Llega con tiempo, lleva tu tarjeta y consulta los canales de la AMEQ antes de salir.

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