Nueva regla de la AMEQ en Querétaro: usuarios en San Juan del Río con tarjeta General y de Tarifa Unidos podrán viajar gratis en todos estos casos

Después de que la AMEQ suspendió los pagos con tarjeta bancaria a bordo del Qrobus en la capital por mantenimiento de validadores, la dependencia aclaró qué pasa en otro municipio. Para viajar gratis en San Juan del Río, la agencia detalló un supuesto concreto que afecta a quien paga con la tarjeta General o con la Tarifa Unidos.

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¿Cuándo puedes viajar gratis en San Juan del Río con la tarjeta General o la Tarifa Unidos?

Según la AMEQ, si una unidad no puede aceptar la tarjeta por una falla en el validador, las personas usuarias podrán abordar el transporte sin costo. Ese es el único supuesto de gratuidad que describe el comunicado: no menciona transbordos, errores de cobro ni otros casos. La medida llega en la misma semana en que la agencia amplió la cobertura de Wi-Fi gratuito en rutas de Qrobus.

La gratuidad aplica para quien usa la tarjeta General o la tarjeta de Tarifa Unidos, que son las dos modalidades que la AMEQ confirmó como activas en el municipio. La Tarifa Unidos es un esquema que se tramita desde la aplicación del Qrobus, según el portal de la agencia, por lo que conviene tener el registro al corriente antes de abordar.

Para reportar un validador que no funciona, la AMEQ puso a disposición estos canales:

Reportes y sugerencias: *8800.

*8800. Información y soporte: (442) 210-0407 y (442) 210-0303.

Horario de atención: de lunes a viernes de 6:30 a 18:00 horas y fines de semana de 8:00 a 16:00 horas.

Esta medida de gratuidad abarca a usuarios con Tarjeta General y Tarifa Unidos. (Facebook)

¿Cómo funciona el pago con tarjeta en el transporte de San Juan del Río?

El esquema de pago con tarjeta prepago arrancó el 1 de agosto de 2026 y convive con el efectivo, de modo que quien no tiene tarjeta puede seguir con el pago en monedas. Las unidades con validador son las que reciben la General y la Tarifa Unidos, y por eso una falla del equipo es el escenario que activa el viaje sin costo.

La AMEQ informó que las tarjetas se consiguen en tiendas de conveniencia autorizadas, como Asturiano y Super Q, y que existen estaciones de recarga automática en estos puntos:

Secundaria Antonio Caso.

Facultad de Psicología de la UAQ.

Coordinación General de la UAQ.

Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

La tarjeta se vincula con la aplicación del Qrobus, que permite generar una tarjeta digital, consultar el saldo, ubicar las unidades en tiempo real y encontrar puntos de recarga. Esa información sirve para planear traslados hacia el Centro, donde, por ejemplo, un consultorio de traumatología da 50% de descuento con tarjeta INAPAM.

Según la AMEQ, la tarifa estándar es de 10 pesos por viaje y se instalan validadores en 300 unidades, con una primera entrega de 40 mil tarjetas. Si el validador no acepta tu tarjeta, reporta la falla al *8800 y aborda sin pagar.

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