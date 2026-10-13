Si tu placa de Querétaro termina en 1 o 2, ya te toca verificar: esta es la fecha límite y cuánto cuesta

Los conductores con terminación 1 y 2 entran a su turno en un mes en que las placas de Querétaro terminadas en 3 y 4 tienen hasta fines de octubre para verificar, el bimestre que cierra antes. De acuerdo con el calendario de verificación vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), la verificación vehicular en Querétaro para las placas 1 y 2 corresponde a octubre y noviembre de 2026, con engomado verde.

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¿Cuándo vence la verificación vehicular en Querétaro para las placas 1 y 2?

Según SEDESU, las placas 1 y 2 verifican en octubre y noviembre y llevan engomado verde. El periodo ya está abierto y cierra en noviembre, aunque las fuentes consultadas no precisan el día exacto, por lo que conviene no esperar a la última semana. En el Estado de México el sistema es distinto: allí las placas terminadas en 3 y 4 deben verificar antes del 31 de octubre, con cita previa y otros montos.

SEDESU divide la verificación del segundo semestre por terminación de placa y por color de engomado:

3 y 4: septiembre y octubre

1 y 2: octubre y noviembre

9 y 0: noviembre y diciembre

Cada bimestre tiene su propio color de engomado y su propia ventana de atención.

El engomado verde marca el turno de las terminaciones 1 y 2. (Gobierno de Querétaro)

El transporte público verifica de agosto a noviembre, con todas sus unidades, sin importar la terminación de placa. Para los autos particulares, el engomado verde corresponde a las placas 1 y 2 y el rojo a las placas 3 y 4.

¿Qué requisitos pide la verificación vehicular en Querétaro?

De acuerdo con el portal de SEDESU, los vehículos con verificación previa presentan el original de la tarjeta de circulación y el certificado de verificación anterior o una constancia equivalente. El portal conserva referencias a ciclos anteriores, por lo que conviene confirmar el listado vigente antes de acudir.

La cita se agenda en el portal de SEDESU, donde el conductor captura los datos de la tarjeta de circulación y elige un centro de verificación autorizado. El sistema solo libera horarios dentro del bimestre de cada terminación, así que quien deja el trámite para el final compite por menos lugares.

Para dudas, SEDESU atiende en el teléfono (442) 2116-800 y en Blvd. Bernardo Quintana 204, colonia Carretas, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, según su página oficial. El correo de contacto es sedesu@queretaro.gob.mx.

¿Cuánto cuesta verificar y cuál es la multa por no hacerlo en Querétaro?

El costo de la verificación depende del holograma que obtenga el vehículo: el holograma 1 y 2 cuesta $447, el holograma 0 cuesta $763 y el holograma doble cero cuesta $1,760. El certificado exento no tiene costo. Estos montos provienen del calendario del segundo semestre y no se verificaron en una fuente primaria directa.

El retraso se sanciona por semestre y se calcula con la UMA 2026 de $117.31 pesos: 6 UMA ($703.86 pesos) para particulares y 10 UMA ($1,173.10 pesos) para vehículos comerciales. Son los montos que reunió adn Noticias a partir de los datos de SEDESU y no se verificaron en una fuente primaria directa.

Las fuentes señalan que las personas mayores de 60 años y los vehículos con placas para personas con discapacidad reciben descuento en la multa. Los vehículos de municipios de la Sierra Gorda quedan exentos de la sanción.

Si tu placa termina en 1 o 2, agenda tu cita en el portal de SEDESU y no esperes a fines de noviembre, porque los lugares se acaban.

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