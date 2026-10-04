La feria a 35 minutos de León con Yuridia y La Arrolladora donde la entrada cuesta 15 pesos: del 8 al 23 de octubre y los adultos mayores entran gratis los miércoles

A unos 35 minutos en automóvil desde León, Purísima del Rincón tendrá uno de sus planes más atractivos de octubre en todo Guanajuato y el Bajío. Del 8 al 23 de octubre, el municipio celebrará sus Fiestas de Octubre 2026 con una entrada general de apenas $15 pesos y una cartelera encabezada por Yuridia, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Conjunto Primavera.
Los adultos mayores tendrán además un beneficio especial: los miércoles podrán entrar gratis al recinto ferial al presentar su credencial INAPAM. La misma exención aplica para personas con discapacidad que acrediten esta condición, de acuerdo con las disposiciones publicadas por el municipio.
Cabe mencionar que los $15 pesos corresponden únicamente al acceso general a la feria. Algunos conciertos del Teatro del Pueblo requieren un boleto adicional, mientras que otros podrán disfrutarse sin costo extra.
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¿Cuándo se presentan Yuridia y La Arrolladora?
La música estará presente prácticamente durante toda la feria. Entre las fechas principales se encuentran:
- 8 de octubre: Los Ángeles de Charly
- 10 de octubre: Mario Bautista y La Adictiva
- 11 de octubre: Conjunto Primavera
- 15 de octubre: Allison
- 16 de octubre: Grupo Liberación y Cosme Tadeo
- 17 de octubre: Ezequiel Peña y Eco Soul
- 19 de octubre: Los Alameños de la Sierra
- 20 de octubre: Yuridia
- 22 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
- 23 de octubre: Los de la María y sus invitados
¿Cuánto cuestan los conciertos?
La cartelera oficial de precios señala que algunas presentaciones tendrán un costo adicional:
- La Adictiva: entrada general $150
- Conjunto Primavera: entrada general $150
- Grupo Liberación y Cosme Tadeo: entrada general $150
- Ezequiel Peña: entrada general $250
- Cornelio Vega y su Dinastía: entrada general $150
- La Arrolladora Banda El Limón: entrada general $150
En cambio, habrá presentaciones sin costo adicional, entre ellas:
- Los Ángeles de Charly
- Los Freddy’s
- Banda Imperio
- Juany Murillo
- Gaby Mendoza
- Allison
- Los Alameños de la Sierra
- Conjunto Nube
- Los de la María y sus invitados
En el caso de Yuridia, medios locales han reportado una entrada general de $300. Sin embargo, su presentación no aparece en la imagen oficial de precios difundida por la feria, por lo que lo mejor será confirmar la tarifa antes de comprar.
Adultos mayores entran gratis los miércoles
Durante la feria habrá dos miércoles: 14 y 21 de octubre. Esos días, las personas que presenten su credencial INAPAM estarán exentas del pago de entrada al recinto.
Además, los martes, miércoles y jueves habrá promoción de 2x1 en juegos mecánicos, una opción que puede ayudar a reducir el gasto si el plan es acudir en familia.
La entrada general tendrá un costo de $15 pesos. Para quienes lleguen en vehículo, el estacionamiento manejará estas tarifas:
- Automóvil: $50
- Motocicleta: $20
- Bicicleta: $10
A la cartelera musical se sumarán actividades culturales, presentaciones de la Casa de la Cultura, invitados de estados como Aguascalientes y las tradicionales coronaciones de las reinas de la celebración.
Los boletos para los espectáculos con costo pueden adquirirse en las oficinas de Turismo Municipal, con horario de 10:00 a 16:00 horas. Antes de acudir, conviene revisar en los canales oficiales qué conciertos requieren boleto adicional y si todavía hay disponibilidad.
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