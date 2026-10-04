La feria a 35 minutos de León con Yuridia y La Arrolladora donde la entrada cuesta 15 pesos: del 8 al 23 de octubre y los adultos mayores entran gratis los miércoles

A unos 35 minutos en automóvil desde León, Purísima del Rincón tendrá uno de sus planes más atractivos de octubre en todo Guanajuato y el Bajío. Del 8 al 23 de octubre, el municipio celebrará sus Fiestas de Octubre 2026 con una entrada general de apenas $15 pesos y una cartelera encabezada por Yuridia, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Conjunto Primavera.

Los adultos mayores tendrán además un beneficio especial: los miércoles podrán entrar gratis al recinto ferial al presentar su credencial INAPAM. La misma exención aplica para personas con discapacidad que acrediten esta condición, de acuerdo con las disposiciones publicadas por el municipio.

Cabe mencionar que los $15 pesos corresponden únicamente al acceso general a la feria. Algunos conciertos del Teatro del Pueblo requieren un boleto adicional, mientras que otros podrán disfrutarse sin costo extra.

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¿Cuándo se presentan Yuridia y La Arrolladora?

La música estará presente prácticamente durante toda la feria. Entre las fechas principales se encuentran:

8 de octubre: Los Ángeles de Charly

Los Ángeles de Charly 10 de octubre: Mario Bautista y La Adictiva

Mario Bautista y La Adictiva 11 de octubre: Conjunto Primavera

Conjunto Primavera 15 de octubre: Allison

Allison 16 de octubre: Grupo Liberación y Cosme Tadeo

Grupo Liberación y Cosme Tadeo 17 de octubre: Ezequiel Peña y Eco Soul

Ezequiel Peña y Eco Soul 19 de octubre: Los Alameños de la Sierra

Los Alameños de la Sierra 20 de octubre: Yuridia

22 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

23 de octubre: Los de la María y sus invitados

¿Cuánto cuestan los conciertos?

La cartelera oficial de precios señala que algunas presentaciones tendrán un costo adicional:

La Adictiva: entrada general $150

entrada general Conjunto Primavera: entrada general $150

entrada general Grupo Liberación y Cosme Tadeo: entrada general $150

entrada general Ezequiel Peña: entrada general $250

entrada general Cornelio Vega y su Dinastía: entrada general $150

entrada general La Arrolladora Banda El Limón: entrada general $150

En cambio, habrá presentaciones sin costo adicional, entre ellas:

Los Ángeles de Charly

Los Freddy’s

Banda Imperio

Juany Murillo

Gaby Mendoza

Allison

Los Alameños de la Sierra

Conjunto Nube

Los de la María y sus invitados

En el caso de Yuridia, medios locales han reportado una entrada general de $300. Sin embargo, su presentación no aparece en la imagen oficial de precios difundida por la feria, por lo que lo mejor será confirmar la tarifa antes de comprar.

Adultos mayores entran gratis los miércoles

Durante la feria habrá dos miércoles: 14 y 21 de octubre. Esos días, las personas que presenten su credencial INAPAM estarán exentas del pago de entrada al recinto.

Además, los martes, miércoles y jueves habrá promoción de 2x1 en juegos mecánicos, una opción que puede ayudar a reducir el gasto si el plan es acudir en familia.

La entrada general tendrá un costo de $15 pesos. Para quienes lleguen en vehículo, el estacionamiento manejará estas tarifas:

Automóvil: $50

$50 Motocicleta: $20

$20 Bicicleta: $10

A la cartelera musical se sumarán actividades culturales, presentaciones de la Casa de la Cultura, invitados de estados como Aguascalientes y las tradicionales coronaciones de las reinas de la celebración.

Los boletos para los espectáculos con costo pueden adquirirse en las oficinas de Turismo Municipal, con horario de 10:00 a 16:00 horas. Antes de acudir, conviene revisar en los canales oficiales qué conciertos requieren boleto adicional y si todavía hay disponibilidad.

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