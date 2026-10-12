Nuevos servicios especiales de Qrobus para la Feria Internacional Ganadera 2026 con taxi de ruta: fechas, horarios y costos

Quien piensa asistir a la feria en noviembre debe organizar su traslado con tiempo, sobre todo en una semana en la que la AMEQ ya movió piezas del transporte con el Wi-Fi gratuito en cinco rutas de Qrobus. La dependencia presentó los servicios especiales de Qrobus para la Feria Internacional Ganadera 2026, con una novedad para esta edición.

La dependencia describió el nuevo esquema de taxi de ruta como alternativa al autobús, con tarifa fija por pasajero desde el punto de salida.

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¿Cómo funcionan los servicios especiales de Qrobus para la Feria Internacional Ganadera 2026?

El punto de salida es el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el mismo sobre Constituyentes donde arrancó la Maratón de Querétaro con desvíos de transporte el 4 de octubre. Según la AMEQ, las unidades usan el carril confinado de la avenida Constituyentes y el trayecto dura entre 20 y 25 minutos, sin tarjeta ni identificación para subir.

El servicio gratuito tiene un horario distinto según el día y una frecuencia de espera acotada:

Entre semana: lunes a miércoles de 11:00 a 00:30 horas .

. Fin de semana ampliado: jueves a domingo de 11:00 a 1:30 horas .

. Frecuencia: una salida cada 20 a 30 minutos.

De acuerdo con la presentación oficial de la feria, el evento se realizará del 12 al 30 de noviembre de 2026 en el Ecocentro Expositor, y el servicio especial acompaña esas jornadas.

Para quien asista a los conciertos del Palenque, la AMEQ prevé dos unidades a las 2:30 de la madrugada, al terminar los eventos. Es un servicio de regreso gratuito, pensado para quien sale después del último horario regular.

¿Cuánto cuesta el nuevo taxi de ruta a la Feria Ganadera de Querétaro?

El taxi de ruta es la novedad de este año: un esquema colectivo que sale del Centro Cultural Gómez Morín, del lado de Constituyentes, con tarifa de 25 pesos por pasajero. Cada unidad lleva hasta cuatro usuarios por viaje, de modo que una unidad completa suma 100 pesos entre todos.

Frente al autobús, que no cobra, el taxi de ruta cambia costo por comodidad: es una opción más rápida de abordar para grupos pequeños. Además, la AMEQ indicó que los taxis convencionales trabajan con taxímetro digital, así que su tarifa depende del recorrido y no tiene un monto fijo.

Como el Qrobus especial no cobra, tampoco hace falta pasar tarjeta al subir. Para cualquier otro trayecto, recuerda que el pago con tarjeta bancaria a bordo estuvo suspendido hasta el 7 de octubre por mantenimiento de validadores, así que confirma el estado del cobro antes de viajar.

La AMEQ recordó que en la edición anterior el Qrobus trasladó a cerca de 113 mil personas, cifra de la propia agencia que no se verificó de forma independiente. Por eso conviene prever espera en los horarios de más afluencia: planea tu regreso con anticipación y revisa los canales oficiales de la AMEQ antes de salir.

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