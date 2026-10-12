Transporte escolar gratis en Querétaro: el registro para alumnos desde 4° de primaria cierra el 30 de octubre

Las familias queretanas que usan el Qrobus para llevar a sus hijos a clases tienen hasta el 30 de octubre de 2026 para el registro para alumnos desde 4° de primaria, un trámite que llega en un mes de novedades para el sistema, como el Wi-Fi gratuito en cinco rutas de Qrobus que arrancó el 5 de octubre.

El Municipio de Querétaro mantiene abierta la convocatoria del transporte escolar gratis en Querétaro, que lleva al estudiante de su domicilio a la escuela. El aviso oficial de la convocatoria presenta el programa como un apoyo a la economía familiar y a la permanencia escolar de los alumnos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden usar el transporte escolar gratis en Querétaro?

El Transporte Escolar Gratuito atiende a alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y de los tres grados de secundaria, según el Municipio. Todos necesitan una tarjeta Qrobus vinculada a la aplicación del sistema, un medio distinto del pago con tarjeta bancaria a bordo, que estuvo suspendido hasta el 7 de octubre por mantenimiento de validadores.

La convocatoria se divide en dos etapas de registro. Del 1 al 30 de septiembre se abrió para el refrendo de alumnos de 5° y 6° de primaria, 2° y 3° de secundaria y universitarios de 2° semestre en adelante, y para la inscripción de quienes ingresan a 4° de primaria, 1° de secundaria y 1° de universidad. Esa primera etapa ya terminó.

La segunda etapa va del 1 al 30 de octubre de 2026 y, según el aviso, la convocatoria sigue abierta para estudiantes de 4° de primaria en adelante.

¿Cómo es el registro al transporte escolar gratuito y qué documentos piden?

El registro se hace en línea en la plataforma del Bus Mun-_icipal y pide crear una cuenta. El padre, la madre o el tutor debe reunir estos cinco requisitos obligatorios:

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos meses.

CURP del estudiante.

Identificación oficial del padre, la madre o el tutor, en el caso de menores de edad.

Constancia de estudios.

Tarjeta Qrobus vinculada a la aplicación del sistema.

La tarjeta Qrobus es el requisito previo del trámite: sin ella no se completa el registro, de acuerdo con la convocatoria. Conviene vincularla a la aplicación del sistema antes de subir los documentos, para no frenar la solicitud en el último paso.

Para dudas, el Municipio habilita la línea de orientación 070 y el teléfono 442 238 7700, con las extensiones 7903, 7915, 7921 y 7922. El aviso no precisa la fecha en que arranca el servicio para los nuevos registros ni cómo se asigna la ruta a cada alumno, datos que se consultan por esas vías.

¿Qué incluye el transporte escolar gratuito y a cuántos alumnos atiende?

El servicio traslada al estudiante de su domicilio a la escuela y da acceso al sistema de transporte municipal, con transbordos gratuitos en Qrobus. Esa combinación busca que el alumno complete su trayecto sin pagar pasaje, según la información del Municipio.

Sobre las unidades, el Municipio informó que cuentan con operadores capacitados, cinturones de seguridad, cámaras y monitoreo por GPS. Son datos de la propia autoridad, y el aviso no detalla cómo se verifica su cumplimiento en cada ruta.

Las cifras también vienen del Municipio: el programa atiende a casi 6 mil estudiantes de unas 70 escuelas mediante 50 rutas. Para el ciclo 2025-2026, la autoridad calculó más de 2,300 participantes, cerca de 1.12 millones de viajes y un ahorro estimado de 12.35 millones de pesos para las familias. Son cifras oficiales que no se verificaron de forma independiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.