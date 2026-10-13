VIDEO: Fuerte explosión en gasera de Edomex provoca enorme columna de humo y llamas

La mañana de este martes se registró una explosión en Coacalco, Edomex en el que se vieron involucradas dis pipas de gas; servicios de emergencia se encuentran laborando en la zona.

El incendio registrado esta mañana en una gasera del municipio de #Coacalco, en el que estuvieron involucradas dos pipas de gas, fue controlado por los cuerpos de emergencia. pic.twitter.com/yiA4OaYMBo — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) October 13, 2026

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Explosión en gasera de Edomex

Mediante redes sociales se compartieron videos del momento en el que se escucha la explosión y se observa la columna de humo y llamas. Hasta el momento se tiene el reporte de una persona lesionada y 4 perritos rescatados. Además 250 personas fueron evacuadas.

Protección Civil municipal informó que la explosión ocurrió alrededor de las 08:32 horas en la colonia La Loma lo que provocó que varios vecinos entraran en pánico y salieran de sus casas y establecimientos.

Los servicios de emergencia ya acudieron al lugar de los hechos para comenzar a realizar las investigaciones correspondientes.

🚨 #AlertaADN | Reportan una explosión en una gasera ubicada en Coacalco, #Edomex



Información en desarrollo pic.twitter.com/qMvaxj5kjK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

¿Qué hacer ante una explosión?

Ante una explosión, lo primero que se debe hacer es llamar al 911 o al número local de emergencias. Las autoridades recomiendan resguardarse y proteger nariz y boca con un pañuelo para evitar inhalar humo, polvo o sustancias tóxicas.

Tras la explosión es importante evacuar con calma y alejarse de estructuras dañadas, cables sueltos o zonas con riesgo de derrumbe o incendio.

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