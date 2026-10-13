Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que se debilita cerca de las costas del Pacífico mexicano

Las lluvias podrán seguir durante este martes 13 de octubre debido a que continúa avanzando por las costas del Pacífico mexicano el huracán Simón, el cual ya se debilitó a categoría 1.

Durante las primeras horas de este día, el ciclón se localiza a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” hoy martes 13 de octubre

En adn Noticias te mostramos cómo avanza el huracán Simón durante este día:

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puntualizó que el fenómeno natural presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y con un desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

Lugares donde lloverá por el huracán “Simón” este martes

Las autoridades mexicanas detallaron que en algunas entidades de la República Mexicana, especialmente en las cercanas al Pacífico, lloverá durante este martes:

Lluvias puntuales muy fuertes

Sinaloa (sur)

(sur) Nayarit (costa y oeste)

Lluvias puntuales fuertes

Jalisco (norte, centro y sur)

Por otro lado, se espera que hay vientos sostenidos de 40 a 50 km/h en las costas de Sinaloa (centro y sur), así como Nayarit, además se espera oleaje de entre dos y tres metros en los mismos puntos.

Puertos cerrados en el Pacífico mexicano hoy

Ante el pase del ciclón, la Secretaría de Marina (Semar) decidió cerrar algunos puertos en el país:

Cerrado para embarcaciones mayores

Baja California

Rosarito

Jalisco

Puerto Vallarta

Nayarit

Nuevo Vallarta

San Blas

Sonora

Puerto Peñasco

Cerrado para embarcaciones menores

Nayarit

La Cruz de Huanacaxtle

Sonora

Puerto Libertad

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.