Hoy No Circula 13 de octubre: ¿Qué autos descansan?

El Hoy No Circula aplica este martes 13 de octubre en la CDMX y el Estado de México. Los vehículos que deben quedarse en casa son los que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 u 8 y hologramas de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte durante este periodo deberás revisar las características de su automóvil antes de salir para evitar una costosa multa de tránsito.

El programa busca reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México y la Zona Metropolitana, por lo que establece diferentes restricciones dependiendo del día de la semana, el holograma y la terminación de las placas.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 6 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/dUbTXbKDUd — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 6, 2026

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula CDMX y Edomex se mantiene activo en las zonas donde opera el programa. Por ello, los conductores deben tomar en cuenta las restricciones tanto si circulan dentro de las 16 alcaldías de la capital mexicana como si se trasladan por los 18 municipios del Valle de México y 30 del Valle de Toluca contemplados en el programa.

La medida no significa que todos los vehículos tengan que dejar de circular. Los automóviles con hologramas 00 y 0 se encuentran entre los que no tienen esta restricción.

También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte escolar con permiso vigente, unidades para personas con discapacidad.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

OJO: Si tu automóvil tiene placas 7 u 8 y engomado rosa y eres sorprendido circulando este martes 13 de octubre, durante el horario restringido, puedes obtener una multa que significará un duro golpe a tu bolsillo.

La multa por incumplir el programa va de 20 a 30 UMAs. Para 2026, con una UMA de $117.31 pesos, esto equivale aproximadamente a $2,346 y hasta $3,519 pesos.

Por ello, antes de tomar las llaves de tu auto este martes 13 de octubre conviene revisar el holograma, el color del engomado y la terminación de la placa. Así podrás saber si tu auto puede circular con normalidad o si te toca buscar otra opción de transporte durante el horario del Hoy No Circula.

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