Desaparece Saori Peña Vargas de 16 años en la alcaldía Tláhuac; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Amber para localizar a Saori Peña Vargas, una joven de 16 años que fue vista por última vez en la colonia La Conchita Zapotitlán.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda donde detalló que la joven desapareció el pasado 12 de octubre alrededor de las 00:00 (tiempo local) y desde entonces no se conoce su paradero.

Autoridades capitalinas piden ayuda a la población para que, en caso de tener alguna información, se comuniquen a los números oficiales y localizar a la menor de edad.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Saori Peña Vargas, de 16 años, vista por última vez el pasado 12 de octubre, en la colonia La Conchita Zapotitlán , alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/kIWyMVdwrR — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 12, 2026

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Ficha de búsqueda de Saori Peña Vargas, desaparecida en CDMX

De acuerdo a las autoridades, Saori Peña Vargas es una joven de 1.58 metros de altura, complexión robusta, tez piel clara, cabello castaño oscuro y ojos café.

Como señas particulares se detalla que tiene una cicatriz en la barbilla, lunares en el cuello, acné, así como cicatrices en la cara. Además de un lunar en la costilla derecha y cicatriz quirúrgica en el abdomen.

Finalmente, se menciona que, la última vez que fue vista, iba vestida con una playera café, pants negro y tenis azul marino.

Si tienes alguna información que dé con el paradero de la joven, entonces pues comunicarte a los números de Alerta Amber de CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en CDMX hasta el 13 de octubre

Asimismo, las autoridades capitalinas tienen activas las siguientes fichas de búsqueda con Alerta Amber:

Danna Karla Trujillo Ríos , de 15 años, desaparecía en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 15 años, desaparecía en la alcaldía Álvaro Obregón Melani Yoselin González Regules , de 17 años, en la alcaldía Benito Juárez

, de 17 años, en la alcaldía Benito Juárez Irina Valeria Ramírez Sotelo , de 4 años, en la alcaldía Tláhuac

, de 4 años, en la alcaldía Tláhuac Mariana Julieth Pérez González, de 3 años, en la alcaldía Gustavo A. Madero

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