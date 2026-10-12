Verificentros en Querétaro ampliarán su horario durante tres días hasta las 20 horas para las placas 3 y 4: el plazo vence el 31 de octubre

Los dueños de autos con terminación de placa 3 y 4 tienen poco margen, en un mes en que las placas de Querétaro terminadas en 3 y 4 tienen hasta fines de octubre para verificar. De acuerdo con el calendario de verificación vehicular del segundo semestre 2026 del Gobierno del Estado, el horario de los verificentros en Querétaro se amplía hasta las 20:00 horas en los últimos tres días hábiles de cada mes, y esa extensión alcanza a estas terminaciones.

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¿Cómo será el horario ampliado de los verificentros en Querétaro hasta las 20 horas?

El calendario indica que la ampliación rige durante los últimos tres días hábiles de cada mes, con cierre a las 20:00 horas. Para octubre de 2026 eso apunta a los últimos días hábiles del mes: jueves 29; viernes 30 y sábado 31 de octubre. En el Estado de México también las placas terminadas en 3 y 4 deben verificar antes del 31 de octubre, aunque con otro sistema de citas.

Según el sistema de citas de SEDESU, la atención regular llega a las 18:20 horas de lunes a viernes y a las 14:50 horas los sábados. La extensión suma así poco menos de dos horas a la jornada entre semana, un margen útil para quien sale tarde del trabajo.

¿Qué calendario y qué costos aplican para las placas 3 y 4 en Querétaro?

SEDESU divide la verificación del segundo semestre por terminación de placa y por color de engomado, quedando los siguientes periodos para el 2026:

3 y 4: septiembre y octubre

1 y 2: octubre y noviembre

9 y 0: noviembre y diciembre

El transporte público verifica de agosto a noviembre, con todas sus unidades, y las placas 3 y 4 son rojas.

El costo depende del holograma que obtenga el vehículo: el holograma 1 y 2 cuesta $447, el holograma 0 cuesta $763 y el holograma doble cero cuesta $1,760. El certificado exento no tiene costo.

¿Cuánto es la multa y dónde verificar en Querétaro?

El retraso se sanciona por semestre y se calcula con la UMA 2026 de $117.31 pesos: 6 UMA ($703.86 pesos) para particulares, 10 UMA ($1,173.10 pesos) para vehículos comerciales y 15 UMA ($1,759.65 pesos) para transporte público. Son los montos que reunió adn Noticias a partir de los datos de SEDESU y no se verificaron en una fuente primaria directa.

Las personas mayores de 60 años con credencial vigente y los vehículos con placas para personas con discapacidad reciben un descuento de 50% en la multa. Los vehículos de siete municipios de la Sierra Gorda quedan exentos de la sanción.

Para verificar, el conductor ingresa al portal de SEDESU, captura los datos de la tarjeta de circulación y elige un centro de verificación autorizado del estado. SEDESU atiende dudas en el teléfono (442) 2116-800 y en Blvd. Bernardo Quintana 204, colonia Carretas.

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