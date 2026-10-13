El Pueblo Mágico a una hora de Querétaro que se pinta de rosa en otoño: dónde ver los campos de mirasoles gratis

Durante el otoño, los paisajes rurales de Amealco de Bonfil, Pueblo Mágico de Querétaro, se llenan de una tonalidad única conformada por tonos rosas, lilas y blancos gracias a una flor en especial: los mirasoles.

La floración de esta especie alcanza su mejor momento entre finales de septiembre y las primeras semanas de octubre, aunque su duración depende de las lluvias y las condiciones del clima.

Los mirasoles crecen de forma natural en distintos puntos de la región, por lo que no existe un único parque con una entrada general: es posible observarlos desde puntos seguros de los caminos públicos, pero ingresar a terrenos privados requiere autorización.

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Dónde ver los campos de mirasoles en Amealco

Los mirasoles, conocidos científicamente como Cosmos bipinnatus, crecen de manera natural en terrenos rurales de Amealco. Durante la temporada, sus flores rosas, lilas y blancas transforman el paisaje, aunque su presencia y abundancia pueden variar de un tramo a otro.

Existen diversas zonas donde puedes buscar estas flores durante el recorrido por dos caminos de la región:

Carretera San Juan del Río–Amealco: en los terrenos rurales cercanos a este trayecto pueden encontrarse campos de mirasoles.

en los terrenos rurales cercanos a este trayecto pueden encontrarse campos de mirasoles. Tramo Galindo–Amealco: es otra de las zonas señaladas para observar la floración otoñal.

No se trata de sitios con taquilla, horarios establecidos o acceso turístico garantizado. Las flores aparecen en distintos terrenos y su ubicación puede cambiar cada temporada, por lo que conviene revisar reportes recientes antes de salir para saber cómo se encuentra la floración.

Cómo llegar desde Querétaro y cuánto cuesta

Amealco de Bonfil se encuentra a poco más de una hora de la ciudad de Querétaro en automóvil, según la ruta y las condiciones del camino. Una de las vías de acceso es la carretera federal 120, aunque también existen recorridos que conectan con la carretera estatal 400, en dirección a Huimilpan.

Para llegar a los tramos donde crecen los mirasoles, revisa la ruta antes de salir y considera que el tiempo total dependerá del punto en el que decidas detenerte. No todos los campos están concentrados en una misma ubicación.

Observar las flores desde puntos seguros de los caminos públicos no tiene costo de acceso. Sin embargo, algunos terrenos son privados, así que no debes entrar sin permiso, aunque los mirasoles estén a la vista. Tampoco es recomendable detener el automóvil en curvas, acotamientos estrechos o lugares donde puedas obstruir el tránsito.

Cuándo florecen los mirasoles y cuál es el mejor momento para visitarlos

El periodo más vistoso de los mirasoles suele darse entre finales de septiembre y las primeras semanas de octubre. La humedad que dejan las lluvias favorece su crecimiento, pero la duración y la intensidad de la floración dependen de las condiciones meteorológicas.

Aunque las flores pueden permanecer durante varias semanas, no todos los terrenos florecen al mismo tiempo ni conservan el mismo aspecto durante toda la temporada.

Para tomar fotografías, es recomendable acudir al atardecer, cuando la luz puede favorecer las imágenes del paisaje. Lleva calzado cerrado y cómodo, respeta las propiedades privadas y evita pisar o cortar las flores para conservarlas.

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