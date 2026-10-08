Las 3 claves de la nueva ley que buscan aprobar en Querétaro para dar apoyo a quienes cuidan a adultos mayores y personas con discapacidad: estos son los servicios

Quienes atienden a adultos mayores o a personas con discapacidad suelen hacerlo sin pago, sin descanso y sin respaldo institucional, pese a que el INEGI ya mide la demencia en los hogares mexicanos. Para cambiar ese panorama, la Comisión de Salud de la Legislatura de Querétaro aprobó el 30 de septiembre un dictamen que crearía el Sistema Estatal de Cuidados. La propuesta todavía no es ley, porque falta la votación del pleno de la Legislatura.

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¿Qué aprobó la Comisión de Salud sobre el Sistema Estatal de Cuidados en Querétaro?

La comisión que preside la diputada Verónica Galicia Castañón aprobó el dictamen el 30 de septiembre, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, de acuerdo con la información difundida sobre la sesión. La legisladora lo calificó como una iniciativa vanguardista y afirmó que ayudará a coordinar los esfuerzos que ya existen en la entidad.

La iniciativa de Díaz Gayou llegó a la discusión pública con un foro realizado el 18 de agosto, donde la diputada planteó que las labores de cuidado no deben recaer solo en las familias. Según sus cifras, en México 31.7 millones de personas realizan trabajo de cuidado, y tres de cada cuatro son mujeres.

El objetivo del proyecto es reconocer tres derechos: recibir cuidados, cuidar en condiciones dignas y el autocuidado. Galicia Castañón sostuvo que el sistema “permitirá dar un primer paso para ordenar y articular los esfuerzos” institucionales y comunitarios.

Incluiría cuidados en el hogar, centros de día y servicios de relevo. (Getty Images)

¿Qué servicios incluiría el Sistema Estatal de Cuidados y a quién beneficiaría?

Según el proyecto aprobado en comisión, el sistema contemplaría estos servicios de cuidado:

Cuidados en el hogar.

Centros de día.

Estancias temporales.

Servicios de relevo para la persona cuidadora.

Atención sociosanitaria.

Cuidado infantil y asistencia personal.

Tecnologías de apoyo.

Los beneficiarios serían personas en la infancia, en la vejez, con discapacidad o con enfermedades crónicas, además de cuidadores no remunerados y sus familias. En la práctica, el apoyo buscaría llegar tanto a quien recibe atención como a quien la brinda a diario. Un ejemplo de infraestructura para ellos es la nueva Ciudad del Adulto Mayor en Tlaxcala, que tendrá dormitorios y enfermería.

La propuesta también prevé formar a cuidadores y crear empleos directos en áreas como educación infantil y atención geriátrica. Según el proyecto, esto permitiría a más mujeres integrarse al mercado laboral y formalizar servicios que hoy se prestan de manera informal.

¿Cuáles son las tres claves del proyecto y qué falta para que sea ley?

La primera clave es el reconocimiento de tres dimensiones del derecho al cuidado: recibirlo, cuidar en condiciones dignas y el autocuidado. La segunda es la coordinación, ya que el sistema impulsaría una Estrategia Estatal de Cuidados y generaría indicadores sobre necesidades y cobertura. La tercera es la información, pues se crearía un Directorio Público de Servicios de Cuidados para concentrar la oferta disponible.

El proyecto prevé además un Consejo Consultivo de nueve personas, integrado con criterios de paridad y diversidad, y acciones de capacitación y profesionalización para quienes cuidan.

Tras la aprobación en comisión, el siguiente paso es que el pleno discuta y vote la ley. De concretarse, Querétaro podría ser la tercera entidad del país con un sistema de este tipo. Una especialista que participó en el foro de agosto advirtió que crear el sistema requeriría inversión pública, dato que el proyecto aún no detalla.

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