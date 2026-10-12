El paquete de iniciativas de la Legislatura de Querétaro que impactaría en la redistribución de presupuesto de los municipios con mayor rezago

Antes de que se defina el presupuesto 2027, y mientras la Legislatura de Querétaro debate el proyecto de Ley de Revocación de Mandato, la diputada Claudia Díaz Gayou presentó el 6 de octubre un paquete de iniciativas de la Legislatura de Querétaro para cambiar el reparto de recursos. Según la propia Legislatura, el objetivo es que haya más dinero para los municipios con mayor rezago, y las tres propuestas forman parte de un conjunto de diez iniciativas.

La primera iniciativa reforma la Ley de Coordinación Fiscal, la norma que regula el reparto de recursos entre el estado y los municipios. La segunda y la tercera tratan de la transferencia de recursos federales y de la fórmula de reparto.

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¿Qué propone el paquete de iniciativas de la Legislatura de Querétaro para los municipios con mayor rezago?

La diputada explicó que Querétaro tiene más de 2.6 millones de habitantes y que El Marqués es el municipio con mayor crecimiento poblacional. Como el reparto se calcula según el número de habitantes, la legisladora advirtió que 14 de los 18 ayuntamientos, que enfrentan una disminución de habitantes, podrían recibir menos participaciones estatales el próximo año.

La primera iniciativa busca fortalecer la hacienda municipal. Con una recaudación estatal estimada de alrededor de 7 mil millones de pesos, propone que 22.5% se entregue de manera obligatoria a los municipios. La segunda iniciativa pretende que los ayuntamientos reciban más del dinero federal que llega al estado: la diputada planteó que el porcentaje destinado a ellos suba a 27.5%, para impulsar infraestructura y desarrollo social.

La tercera iniciativa cambia la fórmula para que el número de habitantes pese menos. Según la diputada, el reparto considera estos criterios:

40% por número de población

30% por ingresos propios

20% por superficie territorial

10% por zonificación

La diputada Claudia Gayou presentó un paquete de iniciativas fiscales en beneficio de los municipios con mayor rezago#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/DWCL6v6uoI pic.twitter.com/utnsp11WJz — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) October 6, 2026

La propuesta reduce el porcentaje por población y aumenta el peso de la marginalidad, para que la población en situación de pobreza obtenga más recursos y mejore su posición.

Según la legisladora, las tres propuestas buscan fortalecer la autonomía municipal y reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Con esa redistribución de presupuesto, el dinero llegaría a todos los municipios de forma transparente y automática.

¿Quiénes respaldaron las iniciativas de la diputada Claudia Díaz Gayou y qué sigue?

El diputado Eric Silva Hernández, representante de los municipios del semidesierto, recordó que en el presupuesto anterior se prometieron 465 millones de pesos adicionales para los municipios de la Sierra y el Semidesierto, y afirmó que ese presupuesto no llegó.

Indicó también que no se sabe dónde se ejecutó el recurso prometido para comunidades indígenas y sostuvo que no apoyará el presupuesto si no beneficia a quienes más lo necesitan, porque Querétaro no solo son los municipios de la zona metropolitana.

La diputada María Blanca Flor Benítez Estrada, representante de los municipios serranos, puntualizó que en la asignación del presupuesto el criterio de pobreza solo representa 10% del reparto: de cada 10 pesos, solo uno se destina a los municipios más pobres. Comentó que la propuesta de aumentar ese porcentaje se solicita desde los dos presupuestos pasados sin respuesta positiva, y advirtió que, sin recursos directos, “el otro Querétaro” seguirá sujeto a la voluntad de los gobernantes.

Las tres propuestas son iniciativas presentadas, no aprobadas, por lo que el reparto vigente no cambia hasta que concluya el proceso legislativo. La fórmula que describe la diputada asigna 30% a los ingresos propios de cada municipio, es decir, a lo que recaudan por su cuenta, como el predial: por ejemplo, San Juan del Río aplica este octubre 100% de descuento en multas y recargos de predial.

A la presentación también acudieron los presidentes municipales de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, y de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, quienes pidieron que las iniciativas se concreten para que no persista un estado desigual.

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