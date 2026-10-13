Campesinos desaparecen en la sierra de Guerrero: cronología de la desaparición y búsqueda

El pasado 24 de septiembre, 13 personas fueron privadas de la libertad en la comunidad de La Lajita, en el Ejido El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, desde entonces siete de ellas permanecen sin ser localizadas.

La investigación ha tomado diferentes caminos, luego de que un Juzgado Federal ordenó una búsqueda urgente, posteriormente aparecieron videos de la presunta captura, así como del cautiverio; asimismo, la Fiscalía de Guerrero ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien ofrezca información del caso.

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Cronología de la desaparición de campesinos en Guerrero

24 de septiembre: secuestro de campesinos en Guerrero

13 habitantes del ejido fueron privados de la libertad en distintos puntos cercanos a La Lajita, mientras realizaban actividades en el campo

25 de septiembre: liberan a cinco personas

De las 13 personas secuestradas, cinco fueron liberadas y pudieron regresar al ejido

Entre el 30 de septiembre y 1 de octubre: menor de edad secuestrado escapa

Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, logró salir del lugar donde permanecía retenido. De acuerdo a la comunidad, caminó descalzo durante aproximadamente tres o cuatro horas hasta encontrar un puesto de revisión del Ejército.

En cautiverio quedaron:

Domingo Atanacio Quirino , 50 años, se dedica al manejo forestal comunitario

, 50 años, se dedica al manejo forestal comunitario Isidro Brito Arriola , 32 años, agricultor

, 32 años, agricultor Everardo León Atanacio , 17 años, estudiante y ayudante de albañilería

, 17 años, estudiante y ayudante de albañilería Nicolás Atanacio González , 75 años, ejidatario reconocido y ganadero

, 75 años, ejidatario reconocido y ganadero Eulises Medrano López , 26 años, se dedica al manejo forestal comunitario

, 26 años, se dedica al manejo forestal comunitario José Leodanis Medrano López , 24 años, se dedica al manejo forestal comunitario

, 24 años, se dedica al manejo forestal comunitario Fidel Quirino Atanacio, 54 años, agricultor y productor de mezcal

Primeros días de octubre: habitantes de Guerrero exigen acción de las autoridades

Los familiares y pobladores de las comunidades cercanas exigieron a las autoridades realizaran una búsqueda exhaustiva, inmediata y efectiva.

Además, señalaron a integrantes de un grupo criminal como presuntos responsables de la privación de la libertad.

5 de octubre: Juzgado Federal ordena búsqueda urgentes

El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, concedió un amparo indirecto para ordenar acciones urgentes destinadas a localizar a los siete habitantes.

La medida estableció la búsqueda bajo presunción de vida y contempló ampliar los puntos de localización a partir de nuevos indicios, revisar instalaciones y registros.

Entre el 5 y 7 de octubre: habitantes se movilizan en Tecpan de Galeana

Habitantes de la comunidad participaron en una movilización por calles de Tecpan de Galeana para exigir la liberación de los pobladores.

6 de octubre: Centro Minerva Bello entrega información para ampliar la búsqueda

José Filiberto Velázquez Florencio informó que entregó al Poder Judicial información de identificación y datos sobre posibles lugares de traslado y cautiverio de los siete habitantes.

La documentación, recopilada a partir de testimonios familiares y de la relatoría comunitaria, buscaba precisar nuevas líneas de investigación y extenderse a otras zonas de Tierra Caliente.

Entre el 7 y 8 de octubre: se difunde video de los campesinos secuestrados en cautiverio

En redes sociales, comenzó a circular un video de aproximadamente cinco minutos, dividido en tres segmentos. En él aparecen seis hombres vinculados, aunque solo cinco son interrogados.

Una voz masculina les pregunta sus nombres, el lugar donde supuestamente fueron interceptados, las armas que portaban, sus mandos y una presunta pertenencia a un grupo delictivo.

Los cinco identificados son Everardo León Atanacio, Fidel Quirino Atanacio, Isidro Brito Arriola, Eulises Medrano López y José Leodanis Medrano López.

8 de octubre: pobladores rechazan vínculo con el crimen organizado

La comunidad pidió investigar su origen, la identidad de quienes interrogan a los hombres y las condiciones en que se realizó.

Los habitantes señalaron las diferencia entre la ropa que llevaban el día de su desaparición y los uniformes de camuflaje que aparecen en el video. También advirtieron inconsistencias en algunos nombres y otros datos.

Entre 9 y 12 de octubre: Fiscalía de Guerrero ofrece recompensa

La Fiscalía General del Estado de Guerrero ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien proporcione “información veraz, útil y oportuna” que permita localizar a los siete desaparecidos.

13 de octubre: salen a la luz nuevos videos de la captura y lugar de secuestro

Un nuevo conjunto de cinco videos grabados con drones, publicado por El País, aportó imágenes que podrían reconstruir el día de la desaparición.

Uno de esos videos muestran a Everardo León Atanacio y Fidel Quirino Atanacio en un vehículo, cerca de La Lajita, mientras varias personas aparentemente armadas se aproximan y los rodean.

Otro material muestra a un hombre vestido de blanco en un paraje conocido como Mesa de las Yeguas. Una fuente lo identificó como Nicolás Atanacio González, quien habría estado atendiendo su ganado.

Los otros videos muestran posibles campamentos o puntos de operación de la Nueva Familia Michoacana en la zona serrana.

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