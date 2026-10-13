Apagón CFE: Colonias y horario del corte de luz en Torreón hoy 13 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una serie de apagones eléctricos programados en varias colonias del municipio de Torreón. Los cortes de luz se llevarán a cabo de forma escalonada, a partir del 13 y hasta el 17 de octubre.

Si vives en este municipio del estado de Coahuila, te conviene mantenerte al pendiente de los avisos de la CFE para que puedas poner a cargar con tiempo tu celular. En adn Noticias, te contamos cuáles son las colonias y las calles afectadas hoy.

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Lista de colonias y calles que se quedan sin luz en Torreón hoy 13 de octubre

A través de un comunicado, la CFE estatal informó que este martes 13 de octubre, el corte de luz se realizará en un horario de entre las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Este día, los técnicos de la CFE saldrán a realizar reparaciones con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para la población.

Martes 13 de octubre: Avenida Rincón del Cristo.

Si vives en esta zona, toma en cuenta que no contarás con el servicio de luz eléctrica por un periodo de ocho horas.

Corte de luz en Torreón Corte de luz en Torreón hoy 13 de octubre. (Facebook)

Calendario de cortes de luz por día en Torreón

La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer su calendario de apagones eléctricos de esta semana en Torreón:

Miércoles 14 de octubre : Calle Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz

: Calle Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz Jueves 15 de octubre : Avenida de La Paz y Xochimilco; Calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba.

: Avenida de La Paz y Xochimilco; Calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba. Viernes 16 de octubre : Calle Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz

: Calle Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz Sábado 17 de octubre: Calle Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico

¿Cómo reportar a CFE que no hay luz?

Para reportar que no hay luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puedes utilizar principalmente el teléfono 071, la aplicación móvil CFE Contigo o su servicio de WhatsApp al 55 4195 7878. El reporte es completamente gratuito.

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