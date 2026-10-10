El caso de la llamada “Lady Croquis”, mujer que acusó a un docente de acosar a su hija por pedir de tarea un croquis, fue suspendido temporalmente de su cargo, de acuerdo con reportes periodísticos.

La controversia comenzó por una actividad escolar, pero escaló después de que madres y padres de familia acusaran al docente de comportamientos que consideran inapropiados. Mientras las familias solicitaron que se investiguen los hechos, el profesor rechazó los señalamientos.

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Suspenden a docente que pidió de tarea un croquis

De acuerdo con información compartida por diferentes medios de comunicación locales, el docente fue separado temporalmente de sus funciones tras la polémica registrada en la primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en Martínez de la Torre.

El conflicto se hizo público el miércoles 7 de octubre, cuando madres y padres de familia confrontaron al docente en el plantel y exigieron que se investigaran los señalamientos.

El caso también provocó una discusión por una tarea en la que el maestro pidió a sus estudiantes elaborar un croquis con el recorrido de su casa a la escuela.

Una madre de familia identificada como Karina, cuestionó el propósito de la actividad y sus declaraciones se difundieron en redes sociales, donde comenzó a ser conocida como Lady Croquis.

Sin embargo, las acusaciones contra el profesor no se limitaron a la elaboración del croquis, pues las familias solicitaron la intervención de las autoridades educativas y acudieron ante la Fiscalía General del Estado para que se investigaran los hechos, según reportes periodísticos.

¿Qué dijo el maestro acusado de presunto acoso?

El docente, identificado en reportes como José “N”, negó haber cometido las conductas que le atribuyen las familias.

De acuerdo con su versión, sus acercamientos a las alumnas ocurrieron durante actividades académicas y el conflicto también estuvo relacionado con un llamado de atención a estudiantes que se habían ausentado de un ensayo escolar.

Colectivos feministas condenan falsos señalamientos por parte de Lady Croquis

El caso de Lady Croquis sumó una nueva reacción Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad se pronunció sobre las acusaciones contra un maestro de Martínez de la Torre, Veracruz, y pidió que se investiguen los hechos antes de emitir juicios sobre su responsabilidad.

A través de una publicación en redes sociales, la organización defendió el derecho del docente a la presunción de inocencia y sostuvo que una actividad escolar, por sí sola, no demuestra que haya existido acoso.

La organización también retomó la versión del profesor, quien niega los señalamientos y sostiene que el conflicto comenzó después de que sancionara a alumnas por ausentarse de clase.

Además, el colectivo rechazó las denuncias que considera falsas y cuestionó que se emitan condenas públicas antes de que las autoridades investiguen lo ocurrido.

La organización afirmó que proteger a niñas y niños y respetar los derechos del profesor son responsabilidades que deben atenderse al mismo tiempo.

Por ahora, la suspensión temporal reportada no equivale a una resolución sobre su responsabilidad. La investigación deberá esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron conductas indebidas.

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