En las primeras horas de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)informó que el huracán Simón se mantiene en la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, así se reportó hasta el corte de las 6:00 am.
De momento, el fenómeno continúa desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, provocando lluvias extraordinarias en esta última entidad, torrenciales en Jalisco y Michoacán y fuertes precipitaciones en Nayarit y Guerrero.
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¿A qué hora tocará tierra el huracán Simón en México?
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió sobre la aproximación de Simón a las costas del occidente mexicano con una categoría de gran intensidad.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)informó que el huracán Simón podría tocar tierra la mañana del domingo 11 de octubre.
Aunque es necesario señalar que la trayectoria de este fenómeno puede cambiar durante las siguientes horas, por lo que se recomienda estar al pendiente de los comunicados.
Suspenden actividades en municipios por huracán Simón
La CNPC suspendió actividades no esenciales a partir de las 4:00 pm de este sábado 10 de octubre en los siguientes municipios:
Nayarit
- Bahía de Banderas
- Compostela
- Xalisco
- San Blas
- Tepic
- Santiago Ixcuintla
Michoacán
- Coahuayana
- Aquila
- Lázaro Cárdenas
Jalisco
- Puerto Vallarta
- Cabo Corrientes
- Tomatlán
- La Huerta
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Villa Purificación
- San Sebastián del Oeste
- Mascota
- Talpa de Allende
Colima
- Armería
- Tecomán
- Manzanillo
- Minatitlán
- Comala
Además, se exhortó a la población a quedarse en sus hogares, siempre y cuando sean seguras, y evacuar en caso de ser necesario en las zonas donde se pueden presentar inundaciones o deslaves.
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