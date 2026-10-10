En las primeras horas de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)informó que el huracán Simón se mantiene en la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, así se reportó hasta el corte de las 6:00 am.

De momento, el fenómeno continúa desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, provocando lluvias extraordinarias en esta última entidad, torrenciales en Jalisco y Michoacán y fuertes precipitaciones en Nayarit y Guerrero.

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¿A qué hora tocará tierra el huracán Simón en México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió sobre la aproximación de Simón a las costas del occidente mexicano con una categoría de gran intensidad.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)informó que el huracán Simón podría tocar tierra la mañana del domingo 11 de octubre.

Aunque es necesario señalar que la trayectoria de este fenómeno puede cambiar durante las siguientes horas, por lo que se recomienda estar al pendiente de los comunicados.

🌀 Se pronostican #Lluvias extraordinarias en zonas de #Michoacán y #Colima por el #Huracán #Simon.



⚠️ Mantente informado/a, comparte nuestras actualizaciones y no olvides atender las indicaciones de Protección Civil de tu localidad. pic.twitter.com/W4JauDBPcC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

Suspenden actividades en municipios por huracán Simón

La CNPC suspendió actividades no esenciales a partir de las 4:00 pm de este sábado 10 de octubre en los siguientes municipios:

Nayarit

Bahía de Banderas

Compostela

Xalisco

San Blas

Tepic

Santiago Ixcuintla

Michoacán

Coahuayana

Aquila

Lázaro Cárdenas

Jalisco

Puerto Vallarta

Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Colima

Armería

Tecomán

Manzanillo

Minatitlán

Comala

Además, se exhortó a la población a quedarse en sus hogares, siempre y cuando sean seguras, y evacuar en caso de ser necesario en las zonas donde se pueden presentar inundaciones o deslaves.

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