Huracán Simón: Estados en donde se dio la orden de suspender actividades no esenciales

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el huracán Simón continúa su avance rumbo a México y de acuerdo con los pronósticos impactará como categoría 4, es decir, un ciclón mayor, por lo que ordenó suspender actividades esenciales en municipios de cuatro estados.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez, señaló en un mensaje de última hora que habrá lluvias extraordinarias que seguramente ocasionarán inundaciones y para evitar que los pobladores sufran un riesgo se tomarán medidas urgentes.

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¿Qué municipios deben suspender actividades no esenciales?

Jalisco

Puerto Vallarta

Cabo corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Colima

Armería

Tecomán

Manzanillo

Minatitlán

Comala

Nayarit

Bahía de Banderas

Compostela

Xalisco

San Blas

Tepic

Santiago Ixcuintla

Michoacán

Aquila

Coahuayana

Lázaro Cárdenas

¿Qué medidas se tomarán por el acercamiento del huracán Simón?

Permanecer en las viviendas y evitar salir a partir de las 16:00

Evacuación zonas de alto riesgo o viviendas que no garantizan las condiciones de seguridad

Suspender actividades comerciales y recreativas no esenciales

Evitar circulación en carreteras y áreas propensas a inundaciones

Hora en que se deben suspender las actividades no esenciales

Ante las fuertes lluvias y vientos que generará el huracán Simón, se ordena la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado.

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