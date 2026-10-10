El huracán Simón alcanzó la categoría 4 en el océano Pacífico, frente a las costas de México, con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora; de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón avanzaba lentamente hacia el norte, mientras los especialistas vigilaban su evolución y la posibilidad de que continuara fortaleciéndose.

Pero hay una característica de Simón que ha llamado especialmente la atención de los meteorólogos: su diminuto ojo.

¿Por qué importa su tamaño y qué relación tiene con los cambios rápidos de intensidad? Este detalle ayuda a entender por qué pronosticar la evolución de algunos huracanes puede convertirse en un verdadero desafío.

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Hurricane Simon has quickly strengthened into a Category 4 storm near the west-central coast of Mexico. pic.twitter.com/qsq8XwugL0 — CIRA (@CIRA_CSU) October 10, 2026

¿Por qué el ojo del huracán Simón es tan pequeño?

El ojo es la región central de un huracán y suele distinguirse en las imágenes satelitales como una zona relativamente despejada, rodeada por una pared de nubes donde se concentran algunos de los vientos más intensos del ciclón.

En el caso de Simón, el NHC identificó un ojo diminuto, descrito como una especie de “ojo de alfiler”. Las observaciones también indicaron que su núcleo interno era particularmente pequeño, una característica que llamó la atención de los especialistas mientras el sistema ganaba fuerza.

El tamaño no es solamente una curiosidad visual, pues cuando un huracán tiene un núcleo tan compacto, los cambios en su estructura pueden ocurrir rápidamente y complicar las estimaciones de su intensidad.

Por eso, las imágenes satelitales y las mediciones disponibles deben analizarse con cuidado para determinar qué tan fuertes son sus vientos.

De hecho, en su discusión del 9 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes señaló que existía una incertidumbre considerable al estimar la intensidad de Simón debido al tamaño reducido de su ojo.

🌊⚠️🚨 Fuerte oleaje y lluvias afectan al occidente mexicano ante próximo arribo del huracán Simón



📍 El fenómeno meteorológico, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, tocará tierra el 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco (occidente).



⛈… https://t.co/5xpwcVByAn pic.twitter.com/c7EYFIi6Ws — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 10, 2026

¿Un ojo pequeño significa que un huracán es más peligroso?

No necesariamente, pues el tamaño del ojo, por sí solo, no determina la categoría de un huracán ni permite concluir que causará mayores daños y para evaluar su peligrosidad también se consideran la velocidad de sus vientos, la extensión de estos, las lluvias, el oleaje, la posible inundación costera y la trayectoria del sistema.

Sin embargo, los huracanes con núcleos pequeños pueden experimentar fluctuaciones importantes en su intensidad en periodos relativamente cortos; esto hace que seguir su evolución sea especialmente relevante, ya que los pronósticos pueden necesitar ajustes conforme llegan nuevas observaciones.

En el caso de Simón, el NHC advirtió que el ciclón podía fortalecerse rápidamente, aunque el momento exacto y la magnitud de esos cambios eran difíciles de precisar.

Huracán Simón: ¿por qué preocupa que avance lentamente?

Otro aspecto que los especialistas vigilan es la velocidad de desplazamiento del huracán, pues en los avisos del 10 de octubre, Simón avanzaba hacia el norte a una velocidad de apenas unos kilómetros por hora, mientras permanecía frente a la costa del Pacífico mexicano.

Un ciclón que se mueve lentamente puede prolongar las lluvias y mantener sus efectos durante más tiempo sobre una misma región, esto puede elevar el riesgo de inundaciones y deslaves, especialmente en zonas vulnerables o con terrenos montañosos.

¿Qué se debe vigilar ante la evolución de Simón?

La evolución del huracán debe seguirse a través de los avisos oficiales, ya que su intensidad, velocidad y trayectoria pueden cambiar; además de los vientos máximos, es importante prestar atención a las alertas por lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado en las zonas que pudieran verse afectadas.

El NHC ha señalado que el núcleo pequeño de Simón aumenta la incertidumbre al estimar su intensidad y que el sistema podía continuar fortaleciéndose; por ello, las actualizaciones meteorológicas son fundamentales para conocer los cambios más recientes.

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