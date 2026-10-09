Después de un cambio de trayectoria por parte del huracán Simón, México tendrá un inminente impacto, alertó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

Ante el acercamiento del ciclón y los pronósticos de que posiblemente impactará como un huracán mayor o huracán “monstruo” (categoría 3 o 4), llamó a la población costera a prepararse.

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¿En dónde tocará tierra el huracán Simón?

La titular de la CNPC mencionó que la zona de impacto del huracán Simón se concentra en los límites de Jalisco y Colima.

Los municipios que están bajo alerta son:

Jalisco

Cihuatlán

La Huerta

Villa de Purificación

Tomatlán

Cabo Corrientes

Puerto Vallarta

Colima

Manzanillo

Armería

Tecomán

🚨#AlertaADN #CentralDeHuracanes 🌀 El huracán #Simon podría acercarse a las costas de Jalisco y Colima este fin de semana con una intensidad de categoría 3 o 4.



Laura Velázquez (@laualzua), titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX), informó sobre las… pic.twitter.com/llC5P8CL0I — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2026

¿Cuándo tocará tierra el huracán Simón?

Se prevé que el huracán toque tierra el domingo 11 de octubre con gran fuerza. Para atender los efectos de este fenómeno se activará el Plan DN-III-E.

¿Qué daños provocará el huracán Simón?

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con un huracán categoría 3 las casas con estructura sólida sufren daños importantes o la pérdida de la cubierta del tejado. Árboles son arrancados de raíz y el suministro de agua y electricidad se ve interrumpido.

Con un huracán categoría 4, las casas tienen graves daños y los postes de luz se caen. Los cortes de luz duran semanas, incluso meses y hay zonas que quedan inhabitables.

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