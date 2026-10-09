¿Hay clases el lunes 12 de octubre en Querétaro? Esto dice el calendario de la SEP y cuándo es el próximo puente

Las familias de Querétaro ya cuentan los días para el puente de Día de Muertos, y el calendario marca el 3 de noviembre como el regreso a las aulas, fecha en que entra en vigor la regulación de celulares en escuelas de educación básica. Antes de eso, la duda inmediata es si hay clases el lunes 12 de octubre en Querétaro, y la respuesta es que sí, porque el calendario de la SEP no incluye esa fecha entre los días de suspensión de labores docentes.

La SEP publicó el calendario escolar 2026-2027 para educación básica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2026, y el documento enlista las suspensiones de labores docentes sin incluir el 12 de octubre.

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¿Hay clases el lunes 12 de octubre en Querétaro en preescolar, primaria y secundaria?

La respuesta es sí hay clases en preescolar, primaria y secundaria, en los horarios y turnos habituales. El Día de la Nación Pluricultural, que se conmemora el 12 de octubre, es una fecha cívica y no es día de descanso oficial en el calendario escolar de la SEP.

El calendario aplica a los planteles públicos y a los particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional, por lo que también rige en Querétaro, donde la USEBEQ coordina las escuelas de educación básica. En las fuentes consultadas no hay un anuncio de ajuste local que cambie el 12 de octubre.

Las suspensiones oficiales que ya marca el documento para este ciclo son el 16 de septiembre, el 2 y el 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026, además de fechas de 2027 como el 1 y el 6 de enero. Ninguna cae en el mes de octubre, salvo el Consejo Técnico Escolar del último viernes.

La SEP no marca suspensión el 12 de octubre en su calendario escolar 2026-2027. (Crédito: Michoacán)

¿Cuándo es el próximo puente y cuándo vuelven las clases en Querétaro?

El próximo puente escolar comienza el viernes 30 de octubre, día de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en la que el personal docente se reúne y no hay clases para los alumnos. Sigue el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre, y el lunes 2 de noviembre también es día de suspensión en el calendario oficial. Las clases se reanudan el martes 3 de noviembre.

Estas son las fechas de descanso que siguen en el calendario:

Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar

Del 21 de diciembre al 5 de enero: receso de invierno, con regreso el 7 de enero

Quien planee salir en esos días puede combinar el descanso con las actividades de temporada. En San Juan del Río, el Gobierno Municipal abrió el registro para el concurso de disfraces tradicionales infantiles, que se realiza el sábado 31 de octubre, y para el Concurso Nacional de Plañideras, con cierre de registro el 28 de octubre.

El lunes 12 de octubre prepara mochilas y uniformes como en cualquier día de clases, y anota el puente del 30 de octubre al 2 de noviembre para organizar viajes o actividades familiares.

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