Obras en la México-Querétaro: preocupación por traslados de hasta 9 horas en Cuesta China a una semana de que abran los 4 carriles

Quienes viajan entre Querétaro y la Ciudad de México viven días de tensión en la carretera, porque la SICT confirmó que la autopista recupera sus 4 carriles el 15 de octubre y la cuenta regresiva ya empezó. Las obras en la México-Querétaro dejan traslados de entre seis y nueve horas, según la Canaco, y el tramo de Cuesta China concentra la mayor preocupación.

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¿Cuánto tardan los traslados por las obras en la México-Querétaro y por qué preocupa Cuesta China?

El presidente de la Canaco en Querétaro, René Loya Poletti, señaló que las obras de modernización de la carretera federal 57 provocan retrasos de entre seis y nueve horas en los traslados hacia la capital del país. Explicó que alrededor de 60% de los negocios afiliados mantiene relación comercial con CDMX, por lo que las demoras afectan la entrega de mercancía. En el otro extremo de la ruta, la obra entre Tepotzotlán y Huehuetoca reduce carriles hasta agosto de 2027 y suma entre 20 y 40 minutos en hora pico.

En su aviso de mediados de septiembre, la SICT informó que la modernización con concreto hidráulico de la carretera federal 57 llegó a 95% de avance y que los trabajos se concentran entre los kilómetros 206+000 y 207+000. Durante el curado, el periodo en que el concreto adquiere la resistencia para soportar el tránsito, dos carriles permanecen abiertos para la circulación.

Para el tramo de 10 kilómetros entre la caseta de Palmillas y El Rodeo, las estimaciones disponibles hablan de unos 20 minutos adicionales en horas pico, una diferencia amplia que conviene considerar. La Canaco pidió a la federación cumplir los plazos establecidos y dar mayor participación al sector privado en la planeación de infraestructura.

En la capital queretana, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó el 21 de septiembre de un operativo con 30 auxiliares viales, apoyo de personal estatal, municipal y de Protección Civil, cuatro cámaras y vigilancia con drones por las obras en Cuesta China.

La Canaco advierte retrasos de entre seis y nueve horas en los traslados por la carretera 57.

La agencia indicó que el transporte público entre El Mirador y la Universidad Cuauhtémoc bajó de 22 a 17 minutos, y que Prolongación Constituyentes, que suele recibir 18,000 vehículos al día, llegó a 30,000 durante la obra.

¿Qué cambia el 15 de octubre en Cuesta China y qué recomendaciones siguen para viajar a la CDMX?

El director de la SICT en Querétaro, Carlos García Villaseñor, informó que la colocación del concreto concluyó en el tramo intervenido y que las cuadrillas realizan limpieza, pintura y señalización antes de entregar la zona. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, Samuel Mena, indicó el 5 de octubre que se espera que la constructora y Banobras entreguen la obra para habilitar los cuatro carriles de Cuesta China, y que algunos detalles menores de señalización no afectarán la circulación.

El alivio será parcial. Otro tramo de 10 kilómetros entre Palmillas y El Rodeo, en la zona de San Juan del Río, sigue en obra y la proyección apunta a finales de abril de 2027. Conviene salir con margen de tiempo, evitar los horarios pico en dirección a la capital y revisar los reportes de tránsito de Capufe antes de manejar.

El Gobierno de Querétaro también planteó reparaciones. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó en septiembre que la SICT repararía la antigua Cuesta China, dañada por la desviación del tráfico, y que unas 20 calles de El Marqués sufrieron daños por el paso de tráileres. Las autoridades estatales solicitaron además una rampa de frenado en la carretera 57, proyecto con costo estimado de 60 millones de pesos y recursos previstos para 2027.

Si viajas entre Querétaro y la Ciudad de México antes del 15 de octubre, sal con varias horas de margen y revisa los reportes de Capufe antes de salir; después de esa fecha, considera que el tramo de Palmillas a El Rodeo seguirá con menos carriles.

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