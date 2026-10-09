El pueblo de Cuernavaca donde las familias abren su casa en Día de Muertos: llevas una vela y te reciben con comida

Ocotepec, en Cuernavaca, Morelos, es un poblado donde el Día de Muertos se vive de una manera especial. Allí, las casas que tienen “ofrendas nuevas” —dedicadas a personas fallecidas durante el último año— reciben con comida y bebida a los visitantes que llevan una vela para honrar al difunto.

La “cereada”, como se conoce a esta práctica, se basa en la reciprocidad y el respeto: el visitante lleva una vela y los dueños de casa lo reciben con comida y bebida.

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¿Qué es la cereada de Ocotepec?

“La cereada es más que una simple conmemoración; es un acto de amor y memoria”, describe un artículo publicado en la web de México Desconocido. Según la fuente, comienza con el armado de la ofrenda nueva (cuando se realiza por primera vez) y los rezos.

En la calle, un sendero de flores que une el altar con la banqueta avisa que esa casa espera a un difunto.

Estas ofrendas nuevas pueden ser visitadas respetuosamente por quien lo desee. Los visitantes llevan una cera, como símbolo de luz y respeto por el difunto, y las familias entregan comida y bebida como muestra de reciprocidad.

¿Qué hay dentro de una ofrenda nueva?

Varios elementos componen una ofrenda nueva en Ocotepec. Uno de los más llamativos, detalla México Desconocido, es el “cuerpo simulado”, vestido con ropa y calzado del difunto, y que lleva una calaverita de azúcar en lugar de cabeza. A su alrededor se colocan flores, velas y los alimentos favoritos.

Las velas y cirios que llevan los visitantes se incorporan a la ofrenda y tienen un significado simbólico: representan la luz que guía el camino de los difuntos hacia sus hogares. Esta costumbre está vinculada con el nombre de la cereada.

“Esta celebración no solo honra a los que se han ido, sino que también refuerza los lazos entre los vivos, recordándonos que la memoria y el amor perduran más allá de la muerte”, finaliza México Desconocido.

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