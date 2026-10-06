Traumatología a mitad de precio en San Juan del Río, Querétaro: el consultorio del Centro que da 50% de descuento con tarjeta INAPAM en octubre 2026

Si vives en San Juan del Río, Querétaro, y cuentas con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tienes acceso a atención especializada con descuento. El consultorio de Traumatología y Ortopedia ubicado en Corregidora #154, Colonia Centro, C.P. 76800, otorga un 50% de descuento a quienes presenten la tarjeta.

El establecimiento aparece con el número 3563 en el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM del apartado de Salud, publicado en el portal del Gobierno de México. Sin embargo, el propio documento advierte en su nota general: “Aplican restricciones, consultar en el establecimiento”, por lo que conviene confirmar las condiciones antes de tu consulta.

En tanto, el registro oficial no incluye un número telefónico de contacto. Por ello, lo más práctico es acudir directamente con tu credencial vigente y preguntar qué consultas, estudios o procedimientos cubre el beneficio antes de recibir la atención.

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¿Qué otras clínicas dan descuento INAPAM en San Juan del Río para columna y estudios médicos?

El mismo directorio incluye otros dos establecimientos en Querétaro, en el Centro de San Juan del Río, enfocados en columna, articulaciones y estudios de imagen:

Clínica Corporalia Columna y Articulaciones: Pablo Cabrera #92, Colonia Centro. Teléfono 427 274 9356. Descuento de 30%.

Pablo Cabrera #92, Colonia Centro. Teléfono 427 274 9356. Descuento de 30%. Consultorio Médico y Ultrasonidos: Corregidora #8, segundo piso, esquina con Zaragoza, Colonia Centro. Teléfono 427 272 5762. Descuento de 30%.

Consultas médicas. Fotografía ilustrativa. (Getty Images/Rawlstock)

¿Qué descuentos INAPAM hay en dentistas, ópticas y salud auditiva de San Juan del Río?

El listado de salud también contempla servicios de uso frecuente entre las personas adultas mayores del municipio:

Atención dental:

Consultorio Dental: Hidalgo #63, primer piso, Colonia Centro. Teléfono 427 272 5783. Descuento de 30%.

Hidalgo #63, primer piso, Colonia Centro. Teléfono 427 272 5783. Descuento de 30%. Consultorio Dental Dr. Juan Jacobo Álvarez Beltrán: Avenida Juárez Poniente #61, Colonia Centro. Teléfono 427 272 9210. Descuento de 20%.

Salud visual y auditiva:

Óptica París: Avenida Hidalgo #31, Colonia Centro. Teléfono 427 272 4585. Descuento de 25%.

Avenida Hidalgo #31, Colonia Centro. Teléfono 427 272 4585. Descuento de 25%. + Visión BO San Juan del Río: Prolongación José Ma. Arteaga #69, Zona Centro. Teléfono 427 274 9452. Descuento de 40%, 20% o 10%.

Prolongación José Ma. Arteaga #69, Zona Centro. Teléfono 427 274 9452. Descuento de 40%, 20% o 10%. Audio Gu: Independencia #1-C, departamento 2, Colonia Centro. Descuento de 20%.

Antes de acudir a cualquiera de estos establecimientos, confirma que tu credencial INAPAM esté vigente y pregunta en recepción si el descuento aplica al servicio que buscas, ya que las condiciones dependen de cada negocio.

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