Saca tu licencia de conducir sin ir a las oficinas: fechas y direcciones de las unidades móviles en 11 municipios del Edomex

Quien necesita su plástico y no quiere pasar horas en una oficina tiene una opción itinerante esta semana. La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que la licencia de conducir en unidades móviles se podrá tramitar del 5 al 10 de octubre en 11 municipios, con módulos instalados frente a palacios municipales, explanadas y estacionamientos comerciales.

La Secretaría de Movilidad del Edomex es la autoridad que expide la licencia y publica el calendario semanal de las unidades móviles. Las sedes cambian cada día, por lo que conviene revisar la fecha exacta de cada municipio antes de salir de casa.

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¿Dónde están las unidades móviles de licencia en el Edomex esta semana?

De acuerdo con el calendario de la dependencia, las sedes y fechas de atención son las siguientes:

Axapusco, 8, 9 y 10 de octubre: Calle 16 de Septiembre 10, C.P. 55940, frente a la explanada municipal.

Chalco, 7 y 9 de octubre: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, C.P. 56640.

Chimalhuacán, del 5 al 9 de octubre: Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, C.P. 56335, en el estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Coatepec Harinas, 6, 7 y 8 de octubre: Calle Juárez esquina Morelos, C.P. 51700, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli, del 5 al 9 de octubre: Hacienda Sierra Vieja 2, C.P. 54769, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Naucalpan, 8 de octubre: Boulevard Santa Cruz, Mz. 020, C.P. 53140, en el Centro de Exposiciones del Parque Naucalli.

Nopaltepec, 6 y 7 de octubre: Calle Zaragoza s/n, C.P. 55970, frente al Palacio Municipal.

Tepotzotlán, del 6 al 10 de octubre: Calle Virreinal, Mz. 012, C.P. 54600, frente al Palacio Municipal.

Texcaltitlán, 9 y 10 de octubre: Avenida Benito Juárez 1, C.P. 51670, frente al Palacio Municipal.

Texcoco, del 5 al 9 de octubre: Calle Miguel Lerdo de Tejada 11, C.P. 56110, en la Alameda de Texcoco.

Zinacantepec, del 5 al 9 de octubre: Calle Jardín Constitución 101, C.P. 51350, frente al Palacio Municipal.

Cuatro sedes concentran la mayor oferta: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Zinacantepec atienden de lunes a viernes. Tepotzotlán abre desde el martes 6 y también llega hasta el 10 de octubre. En el extremo contrario, Naucalpan recibe la unidad solo el 8 de octubre, así que quien viva ahí tiene una única jornada.

Las unidades móviles de licencia llegan a 11 municipios del Edomex del 5 al 10 de octubre. (Twitter/Gobierno del Edomex)

El horario general es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas. El 10 de octubre cae en sábado, por lo que quien planee acudir a Axapusco, Tepotzotlán o Texcaltitlán ese día debe confirmar la atención en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad antes de trasladarse.

¿Qué requisitos y costos tiene la licencia de conducir en las unidades móviles?

La dependencia pide presentar los siguientes documentos para el trámite:

Acta de nacimiento.

CURP.

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Certificado de no inscripción del SNDIF.

Certificado EEC1631, según el tipo de licencia.

Aprobación del examen de conocimientos.

Comprobante de pago de derechos, que se genera en el portal Servicios al Contribuyente.

Los costos para automovilistas son de 777, 1,040 y 1,848 pesos, según la vigencia que elijas. Para motociclistas las tarifas son de 777, 1,040, 1,390 y 1,848 pesos. En ambos casos el monto más bajo corresponde a la vigencia más corta.

Quienes manejan como choferes de servicio particular pagan 1,017, 1,357, 1,809 o 2,410 pesos, también según la vigencia. Como las tarifas pueden cambiar, la recomendación es verificar el monto exacto en el portal oficial antes de generar el comprobante de pago.

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