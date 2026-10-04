Solo 3 de 125 municipios del Edomex cuentan con Procuradurías de Protección a las Personas Adultas Mayores

Miles de familias mexiquenses enfrentan la misma pregunta cuando un abuelo o una abuela sufre maltrato: ¿a dónde acuden? Antes exploramos los trámites que año con año enfrentan las personas mayores para mantener vigentes sus beneficios, pero el problema de fondo que enfrentan los adultos mayores en el Edomex es otro: de los 125 municipios del Estado de México, solo tres (Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla) cuentan con una Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores instalada y en funciones.

El resto de los ayuntamientos carece de una instancia especializada que atienda la violencia contra adultos mayores y oriente legalmente a las víctimas.

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¿Qué hacen las Procuradurías de Protección a las Personas Adultas Mayores en el Edomex?

Una Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores funciona como la primera puerta de entrada para quien sufre violencia familiar, despojo de bienes o abandono por parte de sus propios familiares. El personal de estas oficinas recibe la denuncia, brinda acompañamiento psicológico y legal y, cuando el caso lo amerita, canaliza a la víctima con el Ministerio Público o con instancias de salud.

Otros estados del país aplican iniciativas similares, como ocurre con la iniciativa de empleo para personas mayores que impulsa Baja California Sur, aunque en el Edomex la prioridad inmediata es la protección legal antes que la inserción laboral.

En Tlalnepantla, el único municipio con cifras públicas disponibles, la Procuraduría registró 210 casos de adultos mayores víctimas de violencia en poco más de un mes desde su apertura. De ese total, 25 denuncias por robo de documentos y otras 25 por violencia familiar completaron el registro del primer mes.

La Procuraduría de Tlalnepantla atendió 210 casos de violencia contra adultos mayores en un mes. (Crédito: Secretaría de Bienestar)

El fenómeno no es menor: Tlalnepantla concentra, según el INEGI, alrededor de 110 mil personas de 60 años o más, cifra que el Consejo Estatal de Población (COESPO) eleva a casi 133 mil. En la última década, la población adulta mayor del municipio creció 46.5 por ciento, un ritmo que las instituciones locales apenas comienzan a atender.

El patrón que más se repite en las denuncias es el abandono y el abuso económico, con el uso no autorizado de tarjetas bancarias y de programas sociales como las quejas más frecuentes ante la Procuraduría municipal.

¿Qué pasa en los 122 municipios del Edomex sin Procuraduría para adultos mayores?

La ausencia de esta instancia en 122 de los 125 municipios del Estado de México deja a la mayoría de las personas mayores sin un canal directo de denuncia dentro de su propio ayuntamiento. En esos casos, la ruta disponible es acudir al DIF municipal genérico o, en última instancia, al Ministerio Público, sin la especialización ni el acompañamiento que ofrece una procuraduría dedicada.

Especialistas en derecho familiar coinciden en que la falta de una oficina especializada retrasa la atención de los casos y desalienta las denuncias, sobre todo cuando el agresor es un familiar directo que convive con la víctima.

Mientras se replica el modelo de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza en el resto del territorio mexiquense, el DIF estatal mantiene otros programas de apoyo, como el concurso de baile para personas mayores que organiza el DIF y reparte premios en efectivo, pensados para la recreación y la inclusión social de este grupo.

La meta de las organizaciones civiles que acompañan a víctimas de maltrato es clara: que los 125 municipios cuenten, antes de que termine la actual administración estatal, con su propia Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores.

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