Estos autos están obligados a cumplir con la verificación vehicular en Edomex antes del 31 de octubre: la multa por no hacer el trámite es de $3,519 pesos

El Estado de México mantiene activo su calendario semestral de revisión de emisiones y un grupo específico de vehículos llega a la recta final de su plazo. La verificación vehicular en Edomex aplica para los autos con engomado rojo y placa terminada en 3 o 4, que tienen hasta el 31 de octubre para acudir a un centro autorizado, mismo mes en el que la entidad también aplica otras sanciones de tránsito vigentes para quien incumple el reglamento.

Quien deje pasar la fecha enfrenta una multa de $3,519 pesos, cifra que corresponde a 30 veces el valor de la UMA 2026 ($117.31 pesos). El trámite exige cita previa y documentación en regla, por lo que dejarlo para el último día puede complicar el cumplimiento.

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¿Qué autos deben hacer la verificación vehicular en Edomex antes del 31 de octubre?

El grupo obligado en este periodo corresponde a los vehículos particulares con engomado de color rojo, que forman parte del mismo esquema que ya recorrieron los autos con placas terminadas en 5 y 6 durante el periodo de agosto de este mismo calendario anual. La regla se define por dos factores simples: el color de la calcomanía pegada en el parabrisas y el último dígito de la placa del vehículo.

Autos particulares con engomado rojo y placa terminada en 3

Autos particulares con engomado rojo y placa terminada en 4

Vehículos que arrastran adeudos o verificaciones pendientes de periodos anteriores

Los autos con holograma de verificación 00 o exento por tratarse de unidades eléctricas o híbridas quedan fuera de esta obligación semestral, aunque igual deben portar su constancia vigente. El resto de los conductores mexiquenses, con otros colores de engomado, tendrá su propia fecha límite en los meses siguientes del calendario oficial.

Placas en Edomex Las placas terminadas en 5 y 6 son las que deben verificar antes del 31 de octubre. (Portal de Servicios al Contribuyente)

El trámite requiere agendar cita a través del portal que habilita el gobierno estatal, paso que la autoridad convirtió en requisito obligatorio para evitar saturación en los centros autorizados. Sin la cita confirmada, el centro de verificación no admite al vehículo aunque el propietario se presente de forma física. El costo del servicio cambia según el holograma que obtenga el auto al someterse a la prueba de emisiones, con tarifas que van desde los $469 pesos para hologramas 1 y 2 hasta más de $1,100 pesos para el holograma 00.

Antes de acudir, el vehículo debe llegar sin adeudos de infracciones ni fotomultas pendientes, porque ese tipo de deuda bloquea el trámite en automático. También conviene revisar el estado mecánico del auto, ya que una falla durante la prueba impide obtener el holograma y obliga a programar una segunda cita dentro del mismo plazo.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar y cómo se calcula?

La sanción por no cumplir con la verificación vehicular en Edomex dentro del plazo asignado equivale a 30 veces el valor diario de la UMA, que en 2026 se ubica en $117.31 pesos. El resultado de esa operación es la multa de $3,519 pesos, monto que la autoridad fiscal estatal cobra de forma independiente al costo del propio trámite de verificación. Esa cifra corresponde al piso de la sanción, porque el monto puede ajustarse al alza según el historial del vehículo.

Circular sin el holograma vigente representa una falta distinta a la de no verificar dentro del calendario, y ambas sanciones se acumulan sin descuento entre sí. Un agente de tránsito puede multar al conductor que circule con la verificación vencida, de forma independiente a la multa que ya generó el vencimiento del plazo semestral. Por eso varios automovilistas terminan con dos sanciones distintas por el mismo descuido en la misma temporada.

El pago de la multa se hace a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde el propietario ingresa los datos de la placa para generar la línea de captura correspondiente. Quien liquida el adeudo dentro de los primeros quince días hábiles suele acceder a un descuento sobre el monto original, beneficio que la autoridad mantiene vigente como incentivo para regularizar el trámite cuanto antes.

Fuera de ese esquema de trámites de la entidad mexiquense, otros estados del país aplican procesos parecidos para regularizar vehículos y evitar sanciones similares en sus propios padrones vehiculares.

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