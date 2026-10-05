El apoyo de $40 mil para tu casa en Edomex: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

En varios municipios del oriente mexiquense, reparar un techo dañado o terminar un cuarto a medio construir representa un gasto que muchas familias no cubren de golpe. Así como ya existen descuentos médicos para adultos mayores en Atizapán de Zaragoza, el gobierno federal también destina recursos específicos para esta zona del Estado de México. El apoyo de vivienda del Bienestar otorga un depósito único de 40 mil pesos para mejorar la casa propia, sin intereses ni mensualidades.

El beneficio corresponde al Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), cuyo objetivo es “apoyar a las personas beneficiarias para que realicen obras de mejora, reparación o ampliación en sus hogares”. El recurso se entrega mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin obligación de devolución.

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¿Qué es el apoyo de vivienda del Bienestar en el Edomex y cómo funciona?

El esquema forma parte del Plan Integral de la zona oriente del Estado de México, pensado para hogares con rezago en infraestructura básica de la vivienda, que se suman a otros apoyos dirigidos a adultos mayores en municipios como Ocoyoacac también operan bajo la misma lógica de atención por zonas prioritarias del Edomex.

El dinero cubre reparación de techos, pisos y paredes, construcción de un cuarto adicional, impermeabilización y mejoras en cocina o baño. También alcanza para instalar o reparar el drenaje y el agua potable si la vivienda carece de ellos.

La entrega es en una sola exhibición y queda a discreción de cada familia decidir en qué obra concreta invierte el monto, siempre que se trate de mejoras al inmueble donde habita. No existe un esquema de pagos parciales ni de seguimiento posterior sobre el destino exacto del gasto, más allá de la visita inicial de verificación.

El monto se usa para techos, pisos, drenaje y hasta un cuarto adicional. (qGetty Images)

El apoyo se limita a los diez municipios que integran el plan: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad. Quien viva fuera de esa lista no puede acceder al beneficio, aunque cumpla con el resto de los criterios.

¿Cuáles son los requisitos y el trámite para recibir los 40 mil pesos?

Para calificar, la persona solicitante debe residir en uno de los municipios señalados y ser propietaria de una vivienda que necesite obras de mejora. También se pide no contar con un crédito activo de Infonavit o Fovissste y pertenecer a un hogar con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En resumen, los requisitos son:

Residir en alguno de los 10 municipios prioritarios del Edomex

Ser propietario de la vivienda que requiere la obra

No tener crédito vigente de Infonavit o Fovissste

Pertenecer a un hogar de ingresos bajos o en rezago social

Ser mayor de 18 años

El programa da prioridad a grupos específicos: mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes e integrantes de pueblos originarios. El trámite no se solicita de forma libre en cualquier momento, sino a través de convocatorias que la Conavi y la Secretaría de Bienestar abren por municipio.

El proceso continúa con la instalación de módulos temporales y visitas domiciliarias de los Servidores de la Nación, quienes verifican la información entregada. Si la familia resulta elegible, recibe primero la tarjeta y después el depósito del apoyo, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Quien busque antecedentes de otros trámites por INAPAM, como el descuento en el museo de Tepotzotlán, encontrará un esquema similar de verificación por credencial y zona.

Antes de acudir a cualquier módulo, conviene confirmar si el municipio de residencia figura en la lista oficial y reunir identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la propiedad del inmueble. La Conavi proyecta la entrega de 100 mil apoyos de este tipo en la zona oriente del Estado de México, con una inversión federal cercana a los 4 mil millones de pesos.

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