Romería de Zapopan 2026: rutas, cierres viales y estaciones del Tren Ligero que estarán cerradas

Una procesión de 9.2 kilómetros cambiará el lunes 12 de octubre la movilidad de Guadalajara y Zapopan, en una zona metropolitana donde ya hay calles cerradas por obras, como Juan de la Barrera en Tlaquepaque. La Romería de Zapopan 2026 llega a su edición 292 con una expectativa de más de tres millones de asistentes, y para quien vive, trabaja o se traslada por el centro de ambas ciudades, conocer los cierres viales de la Romería define a qué hora salir y por dónde.

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¿Cuál es la ruta y el horario de la Romería de Zapopan 2026?

Como ocurrió con los desvíos de rutas de transporte por el Maratón de Querétaro, un evento masivo obliga a revisar el trayecto antes de salir de casa. La imagen de la Virgen de Zapopan saldrá de la Catedral Metropolitana de Guadalajara el lunes 12 de octubre y llegará a la Basílica de Zapopan tras un recorrido de 9.2 kilómetros.

el contingente pasará por estos puntos del recorrido:

Plaza de Armas

Exconvento del Carmen

Parque Revolución

Rectoría de la Universidad de Guadalajara

Glorieta Colón

Plaza Patria

Arcos de Zapopan

Plaza de las Américas

Los horarios para la jornada son los siguientes:

5:00 horas: misa de despedida

6:30 horas: inicio de la procesión de la imagen

10:30 horas: llegada prevista a Los Arcos de Zapopan

11:30 horas: misa de bienvenida

Romería de Zopapan La imagen saldrá de la Catedral y llegará a la Basílica tras 9.2 kilómetros. (Romería Virgen de Zopapan | Facebook)

¿Qué calles y estaciones del Tren Ligero estarán cerradas por la Romería?

Los cierres viales empiezan el sábado 10 de octubre a las 23:00 horas en el Centro de Zapopan, sobre todo en la avenida Hidalgo, y seguirán por etapas, según El Informador y Crónica Jalisco:

Sábado 10 de octubre, 23:00 horas: bloqueos preventivos en el Centro de Zapopan

Lunes 12 de octubre: máxima extensión de las restricciones durante la madrugada y reapertura gradual al avanzar la jornada

Martes 13 de octubre: restricciones limitadas, de acuerdo con Tráfico ZMG, que ubica el término de las medidas en esa fecha

En el Tren Ligero, las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 suspenderán operaciones el lunes 12 de octubre y reanudarán el servicio a las 13:00 horas:

Domingo 11 de octubre: servicio regular con normalidad

Lunes 12 de octubre: Plaza Patria y Zapopan Centro cerradas hasta las 13:00 horas

Para el operativo se prevén más de 6,500 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales, con 2,505 servidores públicos de Guadalajara y 2,800 de Zapopan. La fiesta abre la temporada de tradiciones de octubre, que en Querétaro incluye la exposición Los Colgados en Pinal de Amoles por Día de Muertos.

Si piensas moverte por Guadalajara o Zapopan el lunes 12 de octubre, sal con tiempo y evita el primer cuadro de ambas ciudades, y consulta los avisos de Siteur antes de planear tu regreso.

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