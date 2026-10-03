Nuevo León se queda fuera de las Farmacias del Bienestar: así pueden conseguir medicinas gratis los adultos mayores regios

Las nuevas Farmacias del Bienestar comenzaron a extenderse por 24 estados del país desde el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, y dentro de los estados que no cuentan ahora con este apoyo federal se encuentra Nuevo León.

Pese a lo anterior, y para los adultos mayores que viven en el estado norteño, existe otra opción llamada Cuidar tu Salud, un programa gratuito para personas que no cuentan con derechohabiencia en IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar y que también contempla medicamentos dentro de su catálogo de servicios.

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¿Quién puede recibir medicamentos gratis en Nuevo León?

De acuerdo con lo establecido por el programa, eo es necesario ser adulto mayor para inscribirse. Cuidar tu Salud está abierto a todos los habitantes de Nuevo León que no tengan seguridad social.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consultas generales

Medicamentos

Estudios clínicos

Urgencias y hospitalización

Salud mental

Consultas de especialidad

Pese a lo anterior, la Secretaría de Salud estatal aclara que la gratuidad aplica a los medicamentos incluidos en su catálogo de servicios, por lo que no significa que cualquier fármaco pueda obtenerse sin costo.

Paso a paso para registrarse en Cuidar tu Salud

El trámite es gratuito y puede hacerse en las unidades participantes.

1. Ubica una unidad médica: consulta los centros disponibles en el portal oficial de Cuidar tu Salud.

2. Lleva tus documentos:

CURP

INE

Comprobante de domicilio

3. Solicita tu registro: al concluir recibirás la tarjeta de Cuidar tu Salud, con la que podrás identificarte dentro del programa.

4. Acude a consulta: después de la valoración médica podrás recibir los servicios disponibles y, cuando corresponda, los medicamentos incluidos en el catálogo.

El registro se realiza en módulos y unidades médicas habilitadas por el Gobierno de Nuevo León. Para resolver dudas también está disponible el teléfono 81 8130 0009.

Más de 1.3 millones ya están registrados

El programa sigue activo en 2026. El 3 de septiembre, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que Cuidar tu Salud ya sumaba un millón 315 mil personas registradas.

Mientras tanto, las Farmacias del Bienestar avanzarán de forma gradual durante septiembre y octubre para completar su despliegue en las 24 entidades participantes durante noviembre.

Así, aunque Nuevo León quedó fuera de esta etapa de Farmacias del Bienestar, los adultos mayores sin seguridad social todavía cuentan con una vía estatal para recibir atención médica y, cuando corresponda, medicamentos sin costo.

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