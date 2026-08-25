Vuelca tráiler con toneladas de papel en el Puente de la Concordia hoy 25 de agosto; vías alternas a la México-Puebla

¿Encuentras mucho tráfico en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX)? Quizá tomar el transporte público pueda ser una opción, debido a que volcó un tráiler con toneladas de papel en el Puente de la Concordia, en la incorporación con la México-Puebla durante las primeras horas de este martes 25 de agosto.
De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), el accidente ocurrió en los límites de las colonias Lomas de Zaragoza y San Miguel Teotongo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
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¿Qué pasó en el Puente de la Concordia hoy 25 de agosto?
Los Bomberos de la CDMX informaron que una de las causas del accidente de este martes pudo ser que el peso del papel le ganó a la unidad, lo que provocó que se volcara sobre su costado izquierdo.
Entre ellos y elementos de Protección Civil, así como policías capitalinos, se logró poner el tráiler en su posición normal; no obstante, debido a los trabajos de limpia, el tránsito sigue siendo lento y aumenta conforme pasan los minutos.
Alternativas viales a la México-Puebla hoy martes 25 de agosto
Si tú tienes que ir por esta ruta y percibes que el tránsito es complicado, entonces estas son las alternativas viales que puedes tomar tanto si vas a permanecer en la CDMX como si vas a ir a otra entidad:
Dirección Estado de México (Edomex) y Puebla
- Eje 10 Sur
- Avenida Santa Martha
- Carretera Tláhuac-Chalco
- Calzada Ermita Iztapalapa
- Eje 8 Sur
- Vía Texcoco-Calpulalpan, ruta libre hacia Puebla
- Avenida Pantitlán
Dirección a la CDMX
- Circuito Exterior Mexiquense
- Avenida Texcoco
- Avenida Pantitlán
- Eje 6 Sur en avenida de Las torres
Alternativas para circular por la alcaldía Iztapalapa
- Avenida de Las Torres
- Avenida Guelatao
- Anillo Periférico en la incorporación en Canal de Garay
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