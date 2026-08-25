Vuelca tráiler con toneladas de papel en el Puente de la Concordia hoy 25 de agosto; vías alternas a la México-Puebla

¿Encuentras mucho tráfico en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX)? Quizá tomar el transporte público pueda ser una opción, debido a que volcó un tráiler con toneladas de papel en el Puente de la Concordia, en la incorporación con la México-Puebla durante las primeras horas de este martes 25 de agosto.

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), el accidente ocurrió en los límites de las colonias Lomas de Zaragoza y San Miguel Teotongo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Atendimos una volcadura en la colonia San Miguel Teotongo, @Alc_Iztapalapa , informamos que en vía pública se volcó un camión que transporta bobinas de papel sobre su costado izquierdo; procedimos a ponerlo en su posición normal. Sin lesionados. #ServicioConcluido… pic.twitter.com/tJ3fq3oLLb — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 25, 2026

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¿Qué pasó en el Puente de la Concordia hoy 25 de agosto?

Los Bomberos de la CDMX informaron que una de las causas del accidente de este martes pudo ser que el peso del papel le ganó a la unidad, lo que provocó que se volcara sobre su costado izquierdo.

Entre ellos y elementos de Protección Civil, así como policías capitalinos, se logró poner el tráiler en su posición normal; no obstante, debido a los trabajos de limpia, el tránsito sigue siendo lento y aumenta conforme pasan los minutos.

Alternativas viales a la México-Puebla hoy martes 25 de agosto

Si tú tienes que ir por esta ruta y percibes que el tránsito es complicado, entonces estas son las alternativas viales que puedes tomar tanto si vas a permanecer en la CDMX como si vas a ir a otra entidad:

Dirección Estado de México (Edomex) y Puebla

Eje 10 Sur

Avenida Santa Martha

Carretera Tláhuac-Chalco

Calzada Ermita Iztapalapa

Eje 8 Sur

Vía Texcoco-Calpulalpan, ruta libre hacia Puebla

Avenida Pantitlán

Dirección a la CDMX

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida Texcoco

Avenida Pantitlán

Eje 6 Sur en avenida de Las torres

Alternativas para circular por la alcaldía Iztapalapa

Avenida de Las Torres

Avenida Guelatao

Anillo Periférico en la incorporación en Canal de Garay

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