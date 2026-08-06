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Por las nubes el precio del aguacate hoy en México

¿Antojo de guacamole? Te decimos cuál es el precio del aguacate tras suspensión temporal de exportaciones de este alimento.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El aguacate es uno de los alimentos más consumidos en México y Estados Unidos, sin embargo se suspendió su importación de Michoacán porque el Departamento de Agricultura (USDA) detuvo las actividades y si estas pensando en preparar un guacamole te decimos en cuánto se vende el kilo hoy.

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¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate?

En México, el precio del kilo de aguacate oscila entre los 30 y 50 pesos en centrales de abasto y mercados locales y hasta los 70 pesos el kilo en tiendas de autoservicio y supermercados.

En Walmart el kilo de aguacate Hass se vende en 62.00 pesos; en Bodega Aurrera se vende en 69.00 pesos; en Soriana en 58.90 pesos y en Chedraui en 59.00 pesos.

En la central de abastos, el aguacate Hass Premium se vende en 64.80 pesos el kilo y la caja con 9.5 kilos tiene un precio de 525.90 pesos.

Exportación de aguacate

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, Michoacán tiene 73% de la producción nacional de aguacate y Jalisco el 12%. En 2025 se exportaron 1.28 millones de toneladas con valor de 3 mil 696 millones de dólares. En el primer semestre de 2026 se exportó 38.5% más, hasta 798 mil toneladas por mil 809 millones de dólares.

El aguacate es muy popular debido a su consistencia, sabor y versatilidad ya que se puede comer con un taco, sopas, cremas, guisados y como guacamole. En le mundo hay 60 países productores pues existen 500 variedades, pero México es generador de tres de las variedades más importantes, el Hass, criollo y fuerte.

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