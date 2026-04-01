Europa se pinta de rojo; impactantes imágenes del cielo en Grecia por el polvo del Sahara

En las últimas horas se comenzaron a hacer virales una serie de imágenes y videos de la ciudad de Creta, Grecia y Tobruk en Libia, entidades que fueron cubiertas prácticamente en su totalidad por el polvo del Sahara que se ha ido dispersando en varios países del continente europeo y africano.

De acuerdo con información de agencias meteorológicas locales, el polvo de este imponente desierto se ha ido esparciendo entre ambos continentes debido a las intensas rachas de viento, lo cual ha provocado tonos rojizos y anaranjados en el cielo.

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¿Por qué se pintó de rojo el cielo de Grecia por el polvo del Sahara?

A pesar de lo apocalípticas que pueden parecer las imágenes del polvo del Sahara “pintando” de rojo el cielo en Grecia y Libia, la realidad es que todo tiene una explicación científica que apunta directamente a la arena y partículas minerales que ha desprendido el desierto antes mencionado en los últimos días.

Las intensas rachas de viento en la zona han provocado que estas partículas viajen por miles de kilómetros llegando hasta el Mediterráneo, cubriendo gran parte de Grecia, así como del norte del continente de África.

Es importante mencionar que el efecto del cielo completamente pintado de rojo o anaranjado, se debe a que los rayos del Sol entran en interacción con la arena provocando el efecto visual.

🚨🌍 CIELO ROJO EN EUROPA

Grecia 🇬🇷 , Libia 🇱🇾 y otras zonas viven un escenario casi apocalíptico.

Una tormenta de polvo del Sahara tiñó el cielo de rojo y paralizó vuelos.

✈️ Al menos 3 vuelos desviados en Creta

🌫️ Visibilidad casi nula

🌪️ Vientos extremos y “lluvia de barro”… pic.twitter.com/EfoJcMAxa9 — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) April 2, 2026

Polvo del Sahara podría afectar a México con menor intensidad

Vale la pena mencionar que este mismo polvo del Sahara podría generar afectaciones en la República Mexicana pero con menos intensidad, pues de acuerdo con las autoridades meteorológicas de nuestro país, este fenómeno conocido como “calima” ocurre entre primavera y verano cada año.

Daños para la salud por el polvo del Sahara

El estar expuesto a varias horas a la arena y polvo de este desierto, puede desencadenar afecciones y enfermedades graves de respiración, por lo cual es importante evitar la exposición prolongada al aire libre durante este evento.

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