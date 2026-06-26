EN VIVO: Carga vehícular por bloqueos y accidentes en carreteras este viernes 26 de junio

Si vas a salir por carretera o autopista dentro de la República Mexicana esta nota es para ti, pues Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer que se registra alta carga vehicular en ambos sentidos de la autopistas como Las Choapas - Ocozocoautla por un accidente.

Por otro lado se dio a conocer que la autopista México - Puebla se encuentra con cierre parcial en la circulación con dirección a la capital de la República, esto por un accidente vehicular en el kilómetro 67.

Hasta el momento no se registran incidentes en carreteras y autopistas como la México - Toluca, la México - Pachuca, ni en la México - Querétaro.

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