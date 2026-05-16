Una supuesta fuga de gas se reporto en una plataforma de Pemex, frente a las costas de Tabasco, hoy sábado 16 de mayo y hasta el momento se desconoce si hay personas intoxicadas o lesionadas.

El incidente se reporta frente a las costas de Sánchez Magallanes y según los habitantes que viralizaron las imágenes, en la zona hay un fuerte olor a gas, por lo que temen daños a la salud y su seguridad.

#IMPORTANTE 🚨 Reportan un incidente en una plataforma de @Pemex frente a Sánchez Magallanes, en las costas de Tabasco, el cual estaría relacionado con una presunta fuga de gas. Se desconoce si ocurrió en las plataformas Amoca, Miztón o Tecoalli, ya que la paraestatal no ha… pic.twitter.com/MNhoTAqr1Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 16, 2026

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¿Qué se sabe de la supuesta fuga de gas en la plataforma de Pemex?

Según medios locales, la presunta fuga puede estar relacionada con alguna de las plataformas del complejo integrado por Amoca, Miztón y Tecoalli. Sin embargo, hasta el momento Pemex no ha emitido ninguna declaración sobre este incidente.

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