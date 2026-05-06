La ciudad de Xalapa, Veracruz volverá a ser el epicentro de un evento que quedará enmarcado para la posteridad en nuestro país, pues a mediados de mayo de este mismo 2026 se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Contactados y Comandantes Estelares, esto en relación al fenómeno OVNI.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el astrólogo conocido como Alan Loranka hizo el anuncio del encuentro que tendrá lugar en el Hotel Misión Xalapa, zona en donde se tocarán temas ufológicos y demás.

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¿Qué habrá en el primer Congreso Internacional OVNI en Xalapa?

De acuerdo con la información que se ha ido compartiendo desde hace un par de semanas, este primer Congreso Internacional en el que se abordarán temas del fenómeno OVNI abordará puntos como los siguientes:

Contacto estelar

Conciencia universal

Experiencias de primera mano de personas contactadas

Evolución espiritual

Mensajes de esperanza

Se prevé que a lo largo del evento se compartan testimonios y evidencias sobre los contactos de “seres de otras dimensiones”, así como perspectivas para hablar sobre lo que le espera a la humanidad en los próximos años.

Fechas y costos de ingreso al congreso OVNI en Xalapa

De acuerdo con el anunció que se dio a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el Congreso Internacional OVNI tendrá lugar este próximo domingo 17 de mayo en punto de las 09:30 horas en el Hotel Misión Xalapa en Veracruz.

Se informó que el costo del boleto será de 450 pesos por persona, lo cual da la admisión al evento y un coffeebreak. Vale la pena mencionar que se espera que el congreso dure más de cinco horas.

Aumenta aceptación del fenómeno OVNI en México

Vale la pena mencionar que en los últimos seis años el fenómeno OVNI, los casos de personas que aseguran ser contactadas y las experiencias con “seres de otras dimensiones”, se han hecho muy virales en las redes sociales de México dejando entrever una creciente aceptación por estos temas en el país.

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