3 misterios de OVNIs en EUA que la liberación de archivos podría resolver

Durante décadas, los objetos voladores no identificados (OVNIs) han alimentado teorías, investigaciones científicas y especulación pública en todo el mundo. Avistamientos registrados por civiles y personal militar, documentos clasificados y testimonios oficiales han dejado preguntas abiertas sobre fenómenos que aún no tienen una explicación concluyente.

Ese escenario podría cambiar luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la liberación de todos los archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y OVNIs. Según lo dicho por Trump, la desclasificación buscaría ofrecer “transparencia total” sobre información que por años permaneció bajo reserva en agencias de seguridad y defensa.

De concretarse, la apertura de estos documentos podría arrojar luz sobre algunos de los casos más enigmáticos asociados a OVNIs, muchos de ellos investigados oficialmente, pero nunca esclarecidos por completo.

Caso del “Tic Tac” frente a la costa este de Estados Unidos (2004)

Entre 2004 y 2005, pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron encuentros con objetos aéreos no identificados descritos como formas ovaladas similares a un “Tic Tac”, sin alas ni superficies de control visibles, que realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Estos avistamientos ocurrieron durante ejercicios militares frente a la costa este y fueron detectados tanto visualmente como por radares y sensores infrarrojos.

En 2017, los videos y grabaciones de radar se hicieron públicos, y un piloto decidió romper el silencio para relatar su experiencia. Explicó que el objeto era más rápido, ágil y silencioso que cualquier tecnología conocida, y que sus movimientos desafiaban la física convencional. A pesar de la evidencia desclasificada, no existe una explicación oficial concluyente sobre su origen o propósito.

Caso Roswell (1947)

Este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México cuando un supuesto OVNI se estrelló en un rancho cerca de Roswell, convirtiéndose en el caso más famoso de la historia de OVNIs. La leyenda popular sostiene que se trataba de una nave espacial tripulada.

El Ejército de Roswell emitió inicialmente un comunicado anunciando la recuperación de un “platillo volador”, pero luego aclaró que se trataba de un globo meteorológico. Décadas después, el escepticismo persiste: en una encuesta de CNN/Time de 1997, casi dos tercios de los estadounidenses creían que un OVNI se había estrellado en ese incidente.

Walter Haut, exoficial de Asuntos Públicos del Ejército, declaró en 1997 que tenían en su poder un platillo volador. Hoy, Roswell alberga el Museo OVNI, convirtiéndose en un destino clave para quienes buscan pruebas de vida extraterrestre.

Caso "Las Luces de Phoenix" (1997)

En marzo de 1997, varios residentes de Arizona reportaron un enorme objeto volador no identificado con forma de “V” que iluminaba el cielo nocturno sobre Phoenix. La policía recibió múltiples llamados de testigos, quienes describieron luces brillantes que se movían a gran velocidad y desaparecían de forma repentina, generando confusión y alarma en la ciudad.

Diez años después, el exgobernador Fife Symington, exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense, relató la experiencia en CNN. Recordó que fue realmente impresionante y que quedó atónito mientras observaba las luces girar hacia el oeste, afirmando que el objeto no parecía de fabricación humana.

Symington también cuestionó la explicación oficial de la Fuerza Aérea, que atribuyó el fenómeno a explosiones militares o ejercicios secretos. “Nunca estuve satisfecho con esa explicación. Lo que yo y cientos de personas vimos no tenía relación con ninguna aeronave conocida”, aseguró, y pidió mayor transparencia del gobierno sobre estos avistamientos.

