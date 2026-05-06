A dos meses de derrame, Veracruz padece por presencia de hidrocarburo

Aunque ya pasaron dos meses del derrame en la zona de Jicacal, Veracruz, la situación no ha mejorado, pues aún continúan restos de hidrocarburo en la zona costera.

Este derrame no solo tuvo impacto en cuestiones ambientales, sino también en el aspecto económico, pues hubo una baja afluencia de visitantes en Semana Santa, una época que suele ser de provecho para los comerciantes de la zona.

En la zona de palapas de Jicacal, meseros señalan que se han visto obligados a descansar entre semana, pues no son llamados para trabajar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos

Habitantes de Jicacal denuncian falta de apoyo

Autoridades estatales y municipales comenzaron a levantar censos para brindar apoyo económico a los pescadores de las cooperativas de la zona, aunque la realidad es que no son los únicos afectados, pues cientos de amas de casa y vendedores ambulantes también trabajan en la zona, aunque para ellos no se ha realizado ninguna acción de respaldo.

La esperanza para los pobladores de Jicacal es que la situación comience a mejorar en las próximas semanas, pues aunque no son muchos, empezaron a llegar algunos turistas a la localidad, aunque el llamado de auxilio de los pobladores es claro: no toda la gente vive del turismo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete a nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.