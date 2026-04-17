Habrá fuertes vientos y posibles torbellinos en el norte de Coahuila. | Archivo TV Azteca.

Sistemas meteorológicos ocasionarán diversos efectos para el clima de hoy. De acuerdo con el pronóstico del tiempo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 45 ingresará al noroeste del país y, junto con otros sistemas, provocará chubascos en Coahuila y lluvias aisladas con tormentas eléctricas en el noreste, además de fuertes vientos y posibles torbellinos en el norte de Coahuila.

En otras regiones por canales de baja presión, habrá lluvias aisladas y chubascos en el oriente, sur y sureste, mientras que en gran parte del país persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso, con onda de calor en varios estados, aunque terminará en Sinaloa, Nayarit y Puebla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Lluvia en México viernes 17 de abril

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor en varios estados hoy

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Frío en México para la madrugada del sábado

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.