El frente frío número 44 entrará al país e interaccionará con una vaguada, lo que provocará lluvias fuertes, heladas y torbellinos, de acuerdo con los pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el clima de hoy martes 14 de abril.

Los estados en donde se pronostican lluvias son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También habrá chubascos en Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

¿En dónde habrá torbellinos?

De acuerdo con la Conagua, se espera la formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, debido a la presencia de vientos de 30 a 40 km/h.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de #México, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/CfqvdKapeu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 14, 2026

¿En dónde se esperan heladas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Ola de calor

Aunque ingresará el frente frío 44 ingresará al país, la ola de calor no dará tregua, ya que provocará una temperatura máxima de 45° grados en diversas regiones Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.