Ingresa nuevo frente frío y habrá lluvias y torbellinos en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del agua (Conagua) informó que para el clima de hoy una línea seca en el noreste de México, junto con condiciones en altura, provocará lluvias fuertes, tormentas eléctricas, granizadas y vientos intensos, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Un nuevo frente frío ingresará al noroeste, generando vientos fuertes y tolvaneras en varios estados, además de chubascos en Baja California.

En el resto del país, canales de baja presión y humedad favorecerán lluvias con tormentas eléctricas y posible granizo en regiones del oriente, centro, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Persistirá la onda de calor en zonas del occidente y sur del país.

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Lluvias para hoy en México

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo, Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Tabasco y Campeche.

Altas temperaturas en domingo 12 de abril 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Frío en México: Heladas para la madrugada del lunes

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

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