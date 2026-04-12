Aerolínea Magnicharters suspende operaciones y afecta a pasajeros de Cancún, CDMX y Mérida

La aerolínea Magnicharters suspendió todas sus operaciones durante las próximas dos semanas, debido a "problemas logísticos", lo que ha afectado a cientos de pasajeros en la Ciudad de México (CDMX), Cancún, Mérida y Huatulco.

"Debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", señaló la aerolínea en un comunicado.

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¿Qué pasó con la aerolínea?

La empresa, identificada como Grupo Aéreo Monterrey, señaló que los vuelos programados durante los siguientes 15 días no podrán llevarse a cabo, pero ya atiende la situación con la diligencia para solucionarla.

Asimismo, la autonombrada Aerolínea Turística de México lamentó la interrupción de los servicios y señaló que durante los 30 años que ha tenido de operaciones, siempre lo ha hecho con seguridad, calidad y comodidad.

¿Qué pasará con los pasajeros de la aerolínea Magnicharters?

Las autoridades activaron un plan emergente para reubicar pasajeros con otras aerolíneas como por ejemplo, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volares. Sin embargo, continúan las largas filas de viajeros.