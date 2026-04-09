¡Últimos días! Estudiantes de bachillerato que quieran inscribirse en la UNAM deben realizar este trámite

El pasado 19 de marzo se publicó la convocatoria del Pase Reglamentado 2026 2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta contiene el calendario de actividades que deben realizar alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como de la Escuela Nacional Preparatoria (EPN) para ingresar a estudiar la licenciatura.

Recordemos que estos jóvenes ya no deben realizar el examen de selección/admisión, pues tanto ENP como CCH son instituciones de nivel bachillerato pertenecientes a la Máxima Casa de Estudio. Ambas ofrecen 3 años de estudio y pase reglamentado a la universidad, pero difieren en enfoque: la ENP es tradicional/anual y el CCH es activo/semestral.

Es decir, quienes acuden a alguna de estas dos instituciones son universitarios desde el bachillerato, por lo que su ingreso a la licenciatura es automático y solo deben realizar una serie de trámites y cumplir requisitos.

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¿Cuáles son las fechas clave del Pase Reglamentado UNAM 2026?

El registro comenzó el 6 de abril de 2026 a las 12:00 horas y concluirá el 15 de abril, sin posibilidad de prórroga. Deberá realizarse en línea a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Durante el proceso, cada aspirante deberá elegir dos opciones de carrera, especificando el área, sistema y plantel donde desea estudiar.

Posteriormente, el calendario contempla otras etapas importantes:



Toma de fotografía, firma y huella: del 24 al 30 de abril

Publicación de resultados: 21 de julio de 2026

Inicio de clases: agosto de 2026

¿Cuáles son los requisitos para el Pase Reglamentado 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, los principales requisitos son:



Haber concluido el bachillerato en el tiempo establecido

Contar con el promedio mínimo requerido (según la carrera)

Realizar el registro en línea dentro de las fechas indicadas

Elegir correctamente las opciones de carrera

La asignación de lugares depende del promedio, el tiempo en que concluyeron sus estudios y la disponibilidad de cupo en cada carrera, por lo que no garantiza el acceso a cualquier opción, especialmente en las más demandadas.

Para más detalles puedes leer la convocatoria ¿Qué onda con el Pase Reglamentado? 2026-2027.

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