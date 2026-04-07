Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart
Para que ahorres un poco de dinero en Walmart hay descuentos en los precios de frutas y verduras por el Martes de Frescura.
Si te toca comprar el súper y quieres gastar menos, puedes aprovechar las ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart, puedes comprar tus alimentos en línea y recibirlo en tu casa o recogerlos en la sucursal que prefieras.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Promociones frutas y verduras
Las frutas y verduras con promoción este martes son:
- Melón chino 29.00 pesos el kilo
- Piña miel: 22.50 pesos el kilo
- Lechuga romana: 24.90 pesos la pieza
- Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 19.00 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 33.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
- Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
- Ensalada mixta:: 35.00 pesos la bolsa con 300 gramos
- Toronja: 34.00 pesos el kilo
- Mandarina clementina:50.00 pesos los 907 gramos
- Manzana granny Smith: 39.90 pesos el kilo
- Cebolla: 32.00 pesos el kilo
- Penca de plátano: 22.00 pesos
- Jitomate saldaet: 59.00 pesos el kilo
- Limón sin semilla 69.00 pesos el kilo
Ofertas en proteínas
- Filete basa oriental blanco: 102.00 pesos los 900 gramos
- Pollo entero fresco: 50.00 pesos la pieza
- Milanesa de pechuga de pollo: 172.00 pesos los 800 gramos
- Filete de tilapia: 122.00 pesos los 900 gramos
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo
- Medallones de atún Dolores aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
- Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 219.00 pesos los 680 gramos
- Boneless Pilgrim´s: 199.00 pesos los 600 gramos
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
- Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos
- Cubos de atún con camarón Dolores: 72.00 pesos los 200 gramos
- Medallón de atún Dolores premium con especias: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga sin hueso: 135.00 pesos el kilo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.