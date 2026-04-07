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Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Para que ahorres un poco de dinero en Walmart hay descuentos en los precios de frutas y verduras por el Martes de Frescura.

Ofertas en frutas y verduras de Walmart
Martes de frescura de Walmart|Itandehui Cervantes | adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si te toca comprar el súper y quieres gastar menos, puedes aprovechar las ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart, puedes comprar tus alimentos en línea y recibirlo en tu casa o recogerlos en la sucursal que prefieras.

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Promociones frutas y verduras

Las frutas y verduras con promoción este martes son:

  • Melón chino 29.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 22.50 pesos el kilo
  • Lechuga romana: 24.90 pesos la pieza
  • Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 19.00 pesos el kilo
  • Mango ataulfo: 33.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
  • Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
  • Ensalada mixta:: 35.00 pesos la bolsa con 300 gramos
  • Toronja: 34.00 pesos el kilo
  • Mandarina clementina:50.00 pesos los 907 gramos
  • Manzana granny Smith: 39.90 pesos el kilo
  • Cebolla: 32.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano: 22.00 pesos
  • Jitomate saldaet: 59.00 pesos el kilo
  • Limón sin semilla 69.00 pesos el kilo

Ofertas en proteínas

  • Filete basa oriental blanco: 102.00 pesos los 900 gramos
  • Pollo entero fresco: 50.00 pesos la pieza
  • Milanesa de pechuga de pollo: 172.00 pesos los 800 gramos
  • Filete de tilapia: 122.00 pesos los 900 gramos
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo
  • Medallones de atún Dolores aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
  • Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 219.00 pesos los 680 gramos
  • Boneless Pilgrim´s: 199.00 pesos los 600 gramos
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos
  • Cubos de atún con camarón Dolores: 72.00 pesos los 200 gramos
  • Medallón de atún Dolores premium con especias: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga sin hueso: 135.00 pesos el kilo

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