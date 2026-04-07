Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Si te toca comprar el súper y quieres gastar menos, puedes aprovechar las ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart, puedes comprar tus alimentos en línea y recibirlo en tu casa o recogerlos en la sucursal que prefieras.

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Promociones frutas y verduras

Las frutas y verduras con promoción este martes son:



Melón chino 29.00 pesos el kilo

Piña miel: 22.50 pesos el kilo

Lechuga romana: 24.90 pesos la pieza

Papaya maradol: 39.00 pesos el kilo

Sandía roja: 19.00 pesos el kilo

Mango ataulfo: 33.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo

Pera bosc: 39.90 pesos el kilo

Ensalada mixta:: 35.00 pesos la bolsa con 300 gramos

Toronja: 34.00 pesos el kilo

Mandarina clementina:50.00 pesos los 907 gramos

Manzana granny Smith: 39.90 pesos el kilo

Cebolla: 32.00 pesos el kilo

Penca de plátano: 22.00 pesos

Jitomate saldaet: 59.00 pesos el kilo

Limón sin semilla 69.00 pesos el kilo

Ofertas en proteínas

Filete basa oriental blanco: 102.00 pesos los 900 gramos

Pollo entero fresco: 50.00 pesos la pieza

Milanesa de pechuga de pollo: 172.00 pesos los 800 gramos

Filete de tilapia: 122.00 pesos los 900 gramos

Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo

Medallones de atún Dolores aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas

Alitas picosas Bachoco: 169.00 pesos los 700 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 219.00 pesos los 680 gramos

Boneless Pilgrim´s: 199.00 pesos los 600 gramos

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos

Trozos de pechuga de pollo sabor búfalo: 180.00 pesos los 600 gramos

Cubos de atún con camarón Dolores: 72.00 pesos los 200 gramos

Medallón de atún Dolores premium con especias: 134.00 pesos los 300 gramos

Pechuga sin hueso: 135.00 pesos el kilo