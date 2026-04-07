Clima hoy 7 de abril: Evento de norte, lluvias y altas temperaturas sorprenderán a México este martes

El clima para hoy martes 7 de abril en México estará marcado por la interacción de distintos sistemas meteorológicos que provocarán lluvias intensas en el sureste, vientos fuertes por evento de norte y temperaturas extremas en varias zonas del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El frente frío 43 se extenderá sobre la península de Yucatán y, en combinación con un canal de baja presión en el sureste, generará precipitaciones de distinta intensidad, principalmente en Chiapas y Oaxaca.

A esto se suma la presencia de una masa de aire polar que influirá en el comportamiento del clima durante gran parte del día.

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Clima para hoy: lluvias intensas y evento de norte en el sureste

Durante este martes, Chiapas registrará lluvias muy fuertes, mientras que en Oaxaca se prevén lluvias fuertes. Además, estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos.

Por la mañana, la masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá el evento de norte, con rachas de viento de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, lo que podría generar oleaje elevado y condiciones marítimas adversas.

En Veracruz, Tabasco y Campeche también se esperan rachas importantes, aunque de menor intensidad. Estas condiciones pueden provocar caída de ramas, anuncios y dificultades en la navegación.

Pronóstico: calor extremo y lluvias en el norte y centro del país

Mientras tanto, un canal de baja presión en el interior del territorio, junto con la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en regiones del norte, noreste, centro y occidente.

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En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 40 y 45º.

Hacia la tarde, la masa de aire comenzará a modificar sus características, permitiendo un aumento gradual de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Clima CDMX y Edomex hoy: tormentas vespertinas y contraste térmico

En el Valle de México, el clima para hoy estará marcado por un contraste importante de temperaturas. La mañana iniciará con ambiente fresco y cielo parcialmente despejado; sin embargo, conforme avance el día aumentará el calor y la radiación solar.

Para la tarde, el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán la formación de tormentas en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento; se prevé que la temperatura máxima en la capital alcance entre 24 y 26 grados, mientras que la mínima se ubicará entre 8 y 13 grados.

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Clima Saltillo hoy: viento, temperaturas variables y lluvias aisladas

Para el caso del clima Saltillo, en Coahuila, se prevén condiciones variables. Aunque las lluvias serán aisladas, el viento será protagonista con rachas de hasta 70 km/h en el estado, lo que podría generar tolvaneras.

Las temperaturas se mantendrán templadas durante el día, pero con un descenso importante por la madrugada del miércoles, cuando incluso podrían registrarse valores cercanos a los 0 grados en zonas serranas.

En general, el país vivirá un contraste climático este martes: lluvias intensas en el sureste, calor extremo en el occidente y condiciones ventosas en el norte, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones.

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