¡Saca el paraguas este fin de semana! Prevén lluvias, vientos y calor para hoy sábado 4 de abril

El clima en México para este sábado 4 de abril estará marcado por condiciones extremas tras el paso del Frente Frío 43 junto con sistemas atmosféricos como una vaguada en altura y aire húmedo del Golfo de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá fenómenos severos en el norte, centro y oriente del país.

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El mal clima provocará tornados, lluvias intensas, granizo y temperaturas contrastantes.

Tornados y vientos fuertes en el norte

El SMN prevé rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en estados del norte. Estas condiciones podrían generar torbellinos o incluso tornados en:



Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estos fenómenos pueden derribar árboles, estructuras ligeras y afectar servicios básicos, por lo que Protección Civil recomienda evitar espacios abiertos y resguardarse en zonas seguras.

Lluvias y granizo en casi todo el país

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y granizo en:



Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

CDMX, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, entre otros



Estas lluvias pueden provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, impactando la movilidad y la seguridad.

Temperaturas para hoy sábado 4 de abril

El país también enfrentará un contraste térmico importante, pues mientras unas tendrán calor extremo, otras reportarán frío en zonas montañosas:



Temperaturas máximas (40 a 45 °C):

Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero

Ambiente caluroso (35 a 40 °C):

Norte, occidente y sureste

Temperaturas mínimas:

Entre -5 y 0 °C en zonas serranas del norte



Clima para los siguientes días

El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante el fin de semana con cambios en su distribución geográfica.



Domingo 5 y lunes 6:

Lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Posibles acumulados superiores a 100 mm Evento de “Norte” con vientos fuertes

Martes 7:

Disminución gradual de lluvias Persistencia en el sureste



Recomendaciones prácticas para el clima

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas

Resguardarse en habitaciones interiores en caso de tornados

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Mantenerse informado a través del SMN y Protección Civil

Tener dispositivos móviles cargados