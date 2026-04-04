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¡Saca el paraguas este fin de semana! Prevén lluvias, vientos y calor para hoy sábado 4 de abril

El clima en México para este sábado incluye tornados en el norte, lluvias intensas y granizo en múltiples estados, además de temperaturas extremas.

clima en México
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío número 43 interactúa este sábado con una vaguada en altura, un canal de baja presión y aire húmedo del Golfo de México.|Getty Images

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El clima en México para este sábado 4 de abril estará marcado por condiciones extremas tras el paso del Frente Frío 43 junto con sistemas atmosféricos como una vaguada en altura y aire húmedo del Golfo de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá fenómenos severos en el norte, centro y oriente del país.

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El mal clima provocará tornados, lluvias intensas, granizo y temperaturas contrastantes.

Tornados y vientos fuertes en el norte

El SMN prevé rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en estados del norte. Estas condiciones podrían generar torbellinos o incluso tornados en:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Estos fenómenos pueden derribar árboles, estructuras ligeras y afectar servicios básicos, por lo que Protección Civil recomienda evitar espacios abiertos y resguardarse en zonas seguras.

Lluvias y granizo en casi todo el país

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y granizo en:

  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
  • Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
    • Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • CDMX, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, entre otros

Estas lluvias pueden provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, impactando la movilidad y la seguridad.

Temperaturas para hoy sábado 4 de abril

El país también enfrentará un contraste térmico importante, pues mientras unas tendrán calor extremo, otras reportarán frío en zonas montañosas:

  • Temperaturas máximas (40 a 45 °C):
    • Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero
  • Ambiente caluroso (35 a 40 °C):
    • Norte, occidente y sureste
  • Temperaturas mínimas:
    • Entre -5 y 0 °C en zonas serranas del norte

Clima para los siguientes días

El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante el fin de semana con cambios en su distribución geográfica.

  • Domingo 5 y lunes 6:
    • Lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
    • Posibles acumulados superiores a 100 mm
    • Evento de “Norte” con vientos fuertes
  • Martes 7:
    • Disminución gradual de lluvias
    • Persistencia en el sureste

Recomendaciones prácticas para el clima

  • Evitar cruzar ríos o zonas inundadas
  • Resguardarse en habitaciones interiores en caso de tornados
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
  • Mantenerse informado a través del SMN y Protección Civil
  • Tener dispositivos móviles cargados

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