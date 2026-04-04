¡Saca el paraguas este fin de semana! Prevén lluvias, vientos y calor para hoy sábado 4 de abril
El clima en México para este sábado incluye tornados en el norte, lluvias intensas y granizo en múltiples estados, además de temperaturas extremas.
El clima en México para este sábado 4 de abril estará marcado por condiciones extremas tras el paso del Frente Frío 43 junto con sistemas atmosféricos como una vaguada en altura y aire húmedo del Golfo de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá fenómenos severos en el norte, centro y oriente del país.
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El mal clima provocará tornados, lluvias intensas, granizo y temperaturas contrastantes.
Tornados y vientos fuertes en el norte
El SMN prevé rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en estados del norte. Estas condiciones podrían generar torbellinos o incluso tornados en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Estos fenómenos pueden derribar árboles, estructuras ligeras y afectar servicios básicos, por lo que Protección Civil recomienda evitar espacios abiertos y resguardarse en zonas seguras.
Lluvias y granizo en casi todo el país
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y granizo en:
- Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
- Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- CDMX, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, entre otros
Estas lluvias pueden provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, impactando la movilidad y la seguridad.
Temperaturas para hoy sábado 4 de abril
El país también enfrentará un contraste térmico importante, pues mientras unas tendrán calor extremo, otras reportarán frío en zonas montañosas:
- Temperaturas máximas (40 a 45 °C):
- Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero
- Ambiente caluroso (35 a 40 °C):
- Norte, occidente y sureste
- Temperaturas mínimas:
- Entre -5 y 0 °C en zonas serranas del norte
Clima para los siguientes días
El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante el fin de semana con cambios en su distribución geográfica.
- Domingo 5 y lunes 6:
- Lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
- Posibles acumulados superiores a 100 mm
- Evento de “Norte” con vientos fuertes
- Martes 7:
- Disminución gradual de lluvias
- Persistencia en el sureste
Recomendaciones prácticas para el clima
- Evitar cruzar ríos o zonas inundadas
- Resguardarse en habitaciones interiores en caso de tornados
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
- Mantenerse informado a través del SMN y Protección Civil
- Tener dispositivos móviles cargados
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